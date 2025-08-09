L’Italia e Pisa in prima linea. Del Rosso: “Aiuti umanitari a Gaza e dignità nazionale”

Written by admin• 4:12 pm• Pisa, Politica

PISA – “Nel cuore di uno scenario apocalittico, con Gaza sull’orlo della totale occupazione annunciata da Israele, l’Italia ha scelto di agire. Non con proclami, ma con fatti. Il primo carico di aiuti umanitari è stato paracadutato dalle Forze Armate italiane, grazie all’impegno dei reparti di Pisa, a cui abbiamo conferito con orgoglio la cittadinanza onoraria: la Folgore e la 46ª Brigata Aerea. Un gesto concreto, tempestivo, carico di umanità”. Lo afferma Elena del Rosso Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia

“Dietro ogni container che scende dal cielo c’è l’impegno delle nostre donne e uomini in divisa, ma anche una chiara volontà politica: quella di un governo, guidato da Fratelli d’Italia, che sceglie di non voltarsi dall’altra parte. In un mondo troppo spesso paralizzato dall’ambiguità, l’Italia ha scelto la responsabilità. Per questo suonano ipocriti — e persino ridicoli — gli attacchi dei soliti movimenti “pacifinti”: quelli che predicano la pace col megafono, ma attaccano chi salva vite con gesti concreti. La pace non si costruisce coi cortei, ma con il coraggio di agire”.

“L’Italia l’ha fatto. E Fratelli d’Italia, al governo nazionale come nelle comunità locali, da Pisa ai piccoli comuni, continua a stare dalla parte giusta della storia. Oggi, chi guarda il cielo di Gaza spezzato dai paracadute, sa che l’Italia c’è. E che c’è un governo che ha scelto da che parte stare”, conclude Del Rosso.



