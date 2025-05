“Pisa Sicura Sotto il Sole”: tre distributori gratuiti di crema solare attivi per l’estate al Giardino Scotto, in piazza della Stazione e in piazza Vittorio Emanuele II

Written by admin• 2:32 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – È stata presentata venerdì 16 maggio al Giardino Scotto l’iniziativa del Comune di Pisa, in collaborazione con l’Associazione contro il Melanoma, dal titolo “Pisa Sicura Sotto il Sole”.

Un progetto nato per promuovere la prevenzione dei tumori della pelle e la corretta esposizione al sole, che si concretizza nell’installazione di tre dispenser ad alta tecnologia per l’erogazione gratuita di crema solare 50, disponibili per tutta l’estate.

Dopo l’esperimento positivo dello scorso anno, il Comune ha deciso di potenziare il servizio: oltre al dispenser inaugurato all’ingresso del Giardino Scotto, da sabato 17 maggio saranno attivi anche gli altri due, posizionati in piazza della Stazione e in piazza Vittorio Emanuele II.

All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Raffaele Latrofa, l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, la presidente dell’Associazione contro il Melanoma Antonella Romanini e i consiglieri comunali Caterina Costa e Amanuel Sikera.

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato Latrofa – di rinnovare il nostro impegno in un’iniziativa che mette al centro la salute pubblica, rivolgendosi sia ai cittadini che ai tanti turisti. Con l’aumento dei dispenser da uno a tre, vogliamo rendere questo servizio più accessibile e diffondere una vera cultura della prevenzione. È un progetto che sta ispirando anche altre città italiane, segno che Pisa sta tracciando una strada importante».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Bonanno: «Questa iniziativa non è solo prevenzione, ma anche sensibilizzazione. Con la dottoressa Romanini e l’Associazione contro il Melanoma abbiamo condiviso fin da subito la necessità di replicarla, vista la risposta positiva ricevuta. Il nostro impegno come Amministrazione continua con l’obiettivo di ridurre l’incidenza della malattia e promuovere stili di vita sani».

I tre dispositivi sono multilingue, alimentati a energia solare, dotati di sensori touchless per l’erogazione sicura e in grado di raccogliere dati utili per scopi di prevenzione e ricerca. Una misura concreta che fa della città di Pisa un modello di innovazione e attenzione alla salute pubblica.

Last modified: Maggio 16, 2025