Giro d’Italia a Pisa, l’itinerario e le modifiche al servizio bus urbano e area vasta

Written by admin• 2:47 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA– La gara prevede il seguente itinerario: da Santa Maria del Giudice (SS12) in direzione Asciano (via del Lungomonte Pisano), proseguendo su via dei Condotti, via Vicarese, via Volpi, via Garibaldi, via Santa Marta, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, ponte di Mezzo, lungarno Pacinotti, via Santa Maria e arrivo in Piazza dei Miracoli.

Le principali variazioni al servizio bus

Servizio urbano di Pisa

Soppresse le corse delle linee: 2, 4, 25.

2, 4, 25. Soppresse le corse della linea 3+ direzione Park Paparelli.

direzione Park Paparelli. Il collegamento con la zona Duomo sarà limitato: l’asse via Bonanno–via Contessa Matilde sarà interdetto. Le fermate più vicine alla Torre saranno via Gabba e via Pietrasantina .

. Altre linee modificheranno i percorsi per collegare la Stazione con i capolinea esterni.

Servizio urbano area vasta

Soppresse le linee: 110, 71, 81.

110, 71, 81. Le linee in uscita verso nord non transiteranno da via Bonanno e via Contessa Matilde.

Gello di San Giuliano non sarà servita dalle linee 60 e 70.

non sarà servita dalle linee 60 e 70. Orzignano sarà servita solo dalla linea 60.

sarà servita solo dalla linea 60. Le località di Asciano e Agnano non saranno servite (soppressione linea 110).

non saranno servite (soppressione linea 110). San Martino Ulmiano e Sant’Andrea in Pescaiola non saranno raggiunte (soppressione linee 71 e 81).

non saranno raggiunte (soppressione linee 71 e 81). Ghezzano non sarà servita dalle linee 120 e 130.

Servizio extraurbano

Nessuna variazione prevista.

Per consultare tutti i dettagli delle modifiche al servizio bus nel territorio pisano, è possibile visitare la sezione avvisi del sito ufficiale di Autolinee Toscane: www.at-bus.it

FOTO DI ARCHIVIO

Last modified: Maggio 16, 2025