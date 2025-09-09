Pisa Scotto Festival: variazioni al programma per maltempo

Written by admin• 2:14 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Comune di Pisa informa che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, sono state apportate alcune modifiche al calendario del Pisa Scotto Festival, la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa e Pisamo.

Presentazione del libro “L’altro femminismo”

L’incontro con Annalisa Terranova, autrice del volume, si svolgerà oggi, martedì 9 settembre, alle ore 18:30, all’interno del Bastione Sangallo del Giardino Scotto (anziché nello spazio originariamente previsto).

La presentazione sarà moderata da Francesca Petrucci e vedrà la partecipazione dell’attivista e politica Anna Paola Concia.

Spettacolo “Lucio incontro Lucio” – nuova data

Lo spettacolo “Lucio incontro Lucio. Musica, parole, emozioni: un viaggio nella grande poesia di Lucio Dalla e Lucio Battisti”, scritto da Liberato Santarpino e diretto e interpretato da Sebastiano Somma, è rinviato a giovedì 25 settembre, sempre al Giardino Scotto.

L’evento, inizialmente programmato per mercoledì 10 settembre alle ore 21, manterrà orario e location invariati.

