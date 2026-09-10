Pisa, sciopero degli autobus il 15 settembre: servizio non garantito per quattro ore

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PISA – Possibili ritardi e cancellazioni per gli autobus urbani ed extraurbani di Pisa nella giornata di martedì 15 settembre. Autolinee Toscane informa che il sindacato SLM FAST CONFSAL ha proclamato uno sciopero aziendale di quattro ore, dalle 17.30 alle 21.30.

L’agitazione, indetta sulla questione delle ferie nel bacino pisano, coinvolgerà il personale viaggiante, gli impiegati e gli addetti alle biglietterie. La regolarità del servizio e l’apertura dei punti vendita dipenderanno dalle adesioni. In occasione dell’ultimo sciopero analogo, svoltosi il 15 luglio 2025, l’adesione era stata del 31,25%.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.at-bus.it, sull’app “at bus” e al numero verde 800 14 24 24, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 10, 2026