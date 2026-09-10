Educatrici spostate all’istituto Galilei, Pasqualino: “Porterò il caso in Parlamento”

Written by Redazione• 1:19 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega al Comune di Pisa.

«Quanto sta avvenendo nelle scuole dell’istituto Galilei è grave e merita un chiarimento immediato». A intervenire è Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Pisa, dopo la decisione di trasferire alcune educatrici da un plesso all’altro.

«Non si può riorganizzare il personale senza considerare le conseguenze sui bambini – afferma Pasqualino –. La continuità educativa, il rapporto con le insegnanti e la stabilità dell’ambiente scolastico sono elementi fondamentali. Trovarsi improvvisamente con nuove educatrici non può essere considerato un semplice cambiamento organizzativo».

Il capogruppo ricorda anche le discussioni già nate alle scuole Puccini per le condizioni degli ambienti e le alte temperature raggiunte nelle aule, problematica per la quale è stata prospettata l’installazione di climatizzatori.

«I genitori sono giustamente arrabbiati e preoccupati e devono essere ascoltati. Chiederò tutti i chiarimenti necessari e porterò il caso anche in Parlamento, affinché venga fatta luce sulle modalità con cui sono state prese queste decisioni e sulle conseguenze che stanno producendo».

«La scuola deve mettere al centro i bambini e la continuità educativa – conclude Pasqualino –. Non possiamo accettare che siano loro a pagare il prezzo di scelte sulle quali le famiglie non sono adeguatamente coinvolte o informate».

Last modified: Settembre 10, 2026