Pontedera, il PalAcqua apre le porte: all’inaugurazione la campionessa Ginevra Taddeucci

Written by Redazione• 12:32 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA– Il PalAcqua di Fuori del Ponte è pronto a iniziare la sua nuova vita. Sabato 12 settembre sarà inaugurato il nuovo impianto natatorio di Pontedera, realizzato con un investimento di oltre 5 milioni di euro finanziato nell’ambito del Pnrr.

Ospite d’eccezione sarà Ginevra Taddeucci, campionessa di nuoto di fondo, medagliata olimpica e mondiale e vincitrice di due ori, nei 5 e nei 10 chilometri, ai recenti Campionati europei di Parigi. Con lei sarà presente l’allenatore e tecnico federale Giovanni Pistelli.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Matteo Franconi, i rappresentanti istituzionali del territorio, il vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri e il presidente del Comitato regionale Roberto Bresci.

L’inaugurazione sarà una festa aperta alla città: cittadini, famiglie e appassionati potranno visitare la struttura, dotata di una vasca da 25 metri con otto corsie, spalti per il pubblico e pannelli fotovoltaici.

Nella settimana successiva il PalAcqua sarà sottoposto a una fase di test dedicata all’attività agonistica. L’apertura al pubblico e l’avvio del nuoto libero sono previsti da lunedì 21 settembre.

Last modified: Settembre 10, 2026