Polizia, crimine e ordine pubblico nell’Italia liberale: incontro alla Domus Mazziniana

Written by Redazione• 1:14 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna “Lungo Ottocento”, il ciclo di presentazioni promosso nell’ambito delle attività scientifiche della Domus Mazziniana e del Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, curato da Pietro Finelli, Marco Manfredi e Giacomo Demarchi.

Giovedì 17 settembre, alle 17, alla Domus Mazziniana sarà presentato il volume di Andrea Azzarelli Polizia, crimine e ordine pubblico in epoca liberale. Il modello nazionale e il caso della Sicilia di fine Ottocento (1861-1914), pubblicato da Rubbettino nel 2025.

Il libro ricostruisce la storia dei principali corpi di polizia dell’Italia liberale, soffermandosi sulla formazione del personale, sulla collaborazione con l’esercito e sulla distribuzione territoriale delle forze dell’ordine. Particolare attenzione è dedicata alla Sicilia, dove alla fine dell’Ottocento si svilupparono politiche repressive destinate a diventare un modello per l’intero Paese.

L’autore, assegnista di ricerca in Storia contemporanea all’Università di Padova, dialogherà con Fulvio Cammarano, docente dell’Università di Bologna, e Simona Mori, docente dell’Università di Bergamo. Coordinerà l’incontro Alessandro Breccia dell’Università di Pisa.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il dottorato in Scienze politiche dell’Università di Pisa. L’ingresso è libero. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulle pagine Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

Last modified: Settembre 10, 2026