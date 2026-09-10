Cani rapiti e indagini improbabili: alla SMS Biblio arriva il giallo pisano “Porco Cane”

Written by Redazione• 12:48 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un ispettore dai metodi discutibili, misteriosi rapimenti di piccoli cani e una Pisa ironica e surreale. Giovedì 17 settembre, alle 17, la SMS Biblio di via San Michele degli Scalzi ospita la prima presentazione ufficiale di Porco Cane, nuova uscita di MdS Editore ed esordio narrativo di Alessandro Fornaciai.

Protagonista del romanzo è Sauro Malgrado, ispettore di Polizia prevenuto, grottesco e incline a interpretare la legalità con una certa elasticità. Il caso che gli viene affidato sembra quasi uno scherzo: qualcuno sta rapendo piccoli cani da compagnia. L’indagine si trasforma così in una storia popolata da personaggi improbabili, piste discutibili e intuizioni ancora più azzardate.

Tra le strade di Pisa e i paesi della provincia, luoghi e abitudini riconoscibili entrano nella trama fino a diventare parte integrante del racconto. Ne nasce un giallo popolare che gioca con i meccanismi classici del genere, rovesciandoli attraverso comicità, assurdo e provocazione.

A dialogare con l’autore sarà Silvia Belli, mentre le letture saranno affidate allo stand-up comedian Giacomo Terreni.

Fornaciai, classe 1974, è laureato in Scienze geologiche, dottore di ricerca in Geofisica e ricercatore dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dopo numerose pubblicazioni scientifiche, con Porco Cane debutta nella narrativa.

Last modified: Settembre 10, 2026