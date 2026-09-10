Paolo Bianco: “Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati e al nostro percorso di crescita. Non sottovaluteremo l’Entella”

Written by Redazione• 1:18 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa

PISA – Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, il tecnico del Pisa Sporting Club, Paolo Bianco ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara, incontrando i giornalisti nella sala stampa Passaponti della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

Un Bianco molto soddisfatto della sua squadra dopo i due successi consecutivi con Catanzaro e Juve Stabia affatto scontati dopo il Ko contro il Padova alla prima di campionato: “Quello che desidero vedere contro l’Entella è la prosecuzione nel percorso di crescita della squadra dopo le prestazioni delle ultime giornate, anche sotto il profilo della tenuta fisica, che rappresenta forse la nota migliore della gara di Castellammare di Stabia“

GLI ASSENTI. “Per le assenze tutti disponibili tranne Marras ed Esteves, che ha un leggero risentimento muscolare, oltre ovviamente a Bozhinov che sta seguendo una serie di controlli medici“.

SU BOZHINOV. “Bozhinov sta bene, è stato un momento che non avevo mai vissuto in vita mia, fortunatamente sta bene, tutti gli accertamenti sono negativi, mentre per quanto concerne il mio parere di giocare le partite in quelle condizioni, non mi esprimo considerando che in ogni caso le nostre considerazioni valgono poco“.

GESTIONE OTTIMA DEL MATCH. “I ragazzi sono stati molto bravi a gestire la partita dopo l’evento che ha coinvolto Bozhinov“.

SULL’ENTELLA. “Non sottovaluteremo l’Entella, che è una squadra che, al netto del solo punto in classifica, concede poco ed oltretutto giocano insieme da un anno, ciò nonostante il nostro obiettivo è quello di dare continuità ai nostri risultati“.

SUI SINGOLI. “Per i singoli, Tramoni è in crescita, ed è il giocatore che è stato maggiormente coinvolto tra tiri ed assist in queste prime tre partite, mentre per quanto concerne Coppola, dobbiamo andarci piano in quanto deve maturare essendo al suo esordio in Serie B, pur avendo delle notevoli potenzialità e sapendo che la società punta molto su di lui“. Calabresi ha dentro di sé qualcosa che altri giocatori non hanno sotto l’aspetto caratteriale e lo sta dimostrando tuttora, mentre per Petagna lo conosco bene e il fatto che abbia sbagliato il rigore non credo che incida sul suo morale, e per quanto concerne l’unico aspetto un po’ deludente della partita di domenica, resta il fatto di avere un po’ abbassato la guardia dopo il 3-0 rischiando di subire goal. Per quanto concerne Pittarello, il suo impiego dipenderà da come si sente e come si allena in settimana, così come dal modulo da utilizzare a seconda dell’avversario, considerando anche dalle molte alternative che abbiamo in rosa“. Anche Vural sta crescendo perché si sta allenando molto bene e lo vedo migliorare giornalmente ragion per cui credo che sia merito suo il rendimento”.

SUL MODULO. “Per quello che riguarda il modulo da adottare penso che con Moreo si possa optare anche per un 4-2-3-1, in quanto è un giocatore che può ricoprire più ruoli in attacco ed, al contrario, non ritengo di utilizzare un 3-5-2 in quanto ho molti attaccanti a disposizione ed è difficile tenerli fuori“

Last modified: Settembre 10, 2026