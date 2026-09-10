Pisa University Press debutta a “I Colori del libro” con il volume sul primo voto delle donne

Written by Redazione• 1:10 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Pisa University Press parteciperà per la prima volta a “I Colori del libro”, la rassegna dedicata alla piccola e media editoria in programma sabato 12 e domenica 13 settembre a Bagno Vignoni, con un’anteprima venerdì 11.

Giunta alla diciassettesima edizione, la manifestazione è promossa dal Comune di San Quirico d’Orcia e coordinata da toscanalibri.it. Giornalisti, scrittori, scienziati e docenti si alterneranno nel giardino di piazza del Moretto per presentare le ultime novità editoriali.

Sabato alle 17 Pisa University Press proporrà un incontro dedicato agli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia.

Saulle Panizza presenterà il libro Al voto – 2 giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un Paese, dialogando con Milvia Dabizzi e Michele Taddei.

Il volume ripercorre il passaggio storico rappresentato dall’ingresso delle donne nella vita pubblica e istituzionale, dalle prime sindache e consigliere comunali alle 21 Madri costituenti. L’incontro offrirà anche l’occasione per riflettere sull’astensionismo e su un equilibrio di genere ancora lontano dall’essere raggiunto nella politica e nella società.

Pisa University Press sarà inoltre presente con uno stand dedicato al catalogo Nistri-Lischi. La tradizionale mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione, con oltre venti espositori provenienti da tutta Italia, sarà aperta sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20.

Last modified: Settembre 10, 2026