Calci premiato per la rinascita del Monte Pisano: menzione al Premio Nazionale del Paesaggio 2026

Written by Redazione• 2:34 pm• Calci, Attualità

CALCI- Il Comune di Calci ottiene una menzione speciale al Premio Nazionale del Paesaggio 2026, promosso dal Ministero della Cultura, grazie al progetto di rivalorizzazione della Valgraziosa e del Monte Pisano dopo il devastante incendio del 2018.

Il riconoscimento premia “lo straordinario impegno di volontari e istituzioni” per il recupero ambientale dei territori colpiti dal rogo, che distrusse oltre 1250 ettari di bosco e macchia mediterranea. Particolarmente apprezzato l’approccio partecipativo del progetto, capace di coinvolgere attivamente l’intera comunità locale.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, che sottolinea come il risultato sia frutto di una rete di collaborazioni tra enti pubblici, associazioni, privati cittadini e realtà del territorio. Un lavoro che non si è limitato al ripristino del patrimonio naturale, ma ha puntato anche alla rinascita sociale ed economica dell’area.

Il Premio Nazionale del Paesaggio valorizza le migliori esperienze italiane nella tutela e rigenerazione del territorio e seleziona il progetto candidato a rappresentare l’Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

Un riconoscimento che conferma il valore del percorso intrapreso per restituire identità e futuro alla Valgraziosa e al Monte Pisano.

Last modified: Aprile 21, 2026