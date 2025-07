Pisa Sc, entusiasmo alle stelle al saluto della squadra a Courmayeur: “In Serie A con coraggio e passione”

Written by admin• 11:06 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un bagno di folla nerazzurro ha acceso Piazza Jardin de L’Ange a Courmayeur, trasformata per una sera nel cuore pulsante del Pisa Sporting Club. Una grande festa per celebrare il forte legame tra la squadra toscana e la Valle d’Aosta, che ha ospitato il ritiro precampionato in vista della prossima stagione di Serie A.

di Antonio Tognoli

Sul palco sono saliti il patron Alexander Knaster, il presidente Giuseppe Corrado, il direttore generale Giovanni Corrado, il direttore sportivo Davide Vaira, l’allenatore Alberto Gilardino e l’intera rosa nerazzurra. In platea, tantissimi tifosi – accorsi anche da Pisa – e le autorità locali che hanno voluto omaggiare la squadra.

A fare gli onori di casa il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, accompagnato dall’assessore allo sport della Regione Valle d’Aosta, Giulio Grosjacques, e dal consulente regionale Marco Albarello. L’occasione è stata anche un ringraziamento pubblico alla comunità valdostana, che ha accolto il club con calore e disponibilità per tutta la durata della preparazione. La serata si è aperta con la canzone “Alè Pisa Alè” cantata dal maestro Andrea Bocelli. Poi gli applausi scorcianti all’ingresso sul palco della squadra chiamata a gran voce dallo speaker dell’Arena Marco Guidi sul palco a fare gli onori di casa assieme al responsabile della comunicazione nerazzurra Riccardo Silvestri.

Ha preso la parola in apertura il Capitano del Pisa Sc Antonio Caracciolo: “Grazie ai tifosi per i chilometri che fanno per seguire il Pisa. Grazie a quello che ci avete dato lo scorso anno e quello che ci darete quest’anno. Grazie davvero“.

Il primo a intervenire è stato proprio Alexander Knaster, che ha voluto esprimere la sua fiducia nei confronti del progetto tecnico: «Buonasera e saluti per tutti i tifosi – ha detto – non posso parlare per lungo, ma voglio dire che questa stagione sarà difficile, però sono sicuro che con il nostro allenatore, Mr. Gila, il nostro staff tecnico, i giocatori e tutta l’organizzazione del Pisa, penso che arriveremo a grandi risultati».

Il Ds Davide Vaira ha tenuto a ringraziare tutti i tifosi: “Ringrazio i tifosi presenti siete stati fondamentali, lo sarete anche quest’anno. Se riusciremo a creare quel legame con l’ambiente come lo scorso anno riusciremo a raggiungere l’obiettivo“.

Spazio all’Ad nerazzurro Giovanni Corrado alla sua prima presentazione: “Fa piacere vedere così tanta gente anche lontano da Pisa. Avervi qui è motivo di orgoglio, dovete mantenere alto questo entusiasmo che ci darà la carica anche a noi per fare bene“.

Parole sentite anche da parte di Alberto Gilardino, che ha ribadito l’importanza del sostegno del pubblico: «Questo entusiasmo lo dobbiamo riportare a Pisa e in giro per tutta l’Italia. È fondamentale per questi ragazzi, per la squadra, per chi lavora dietro le quinte. Questo entusiasmo deve essere la nostra benzina per tutta la stagione».

Il presidente Giuseppe Corrado ha voluto ricordare che l’ingresso in Serie A è solo il primo passo: «Siamo una squadra di Serie A, però non l’abbiamo ancora affrontata, l’abbiamo solo conquistata. Dovremo metterci alla prova, ma sono certo che ce la faremo. Sarà un campionato difficile, lo sappiamo. Ma nello sport il filo conduttore è proprio la difficoltà: anche quando si fa un grande risultato, ci si arriva superando ostacoli».

Corrado ha poi sottolineato il valore dello staff tecnico: «Abbiamo avuto la fortuna di scegliere un allenatore che conosce bene la Serie A, l’ha fatta, l’ha fatta bene. Anche il suo staff la conosce, l’ha vissuta da giocatore. Noi no, ma abbiamo voglia di studiarla. Dal 10 maggio, giorno della promozione, ci siamo messi a capire cosa ci aspetta».

Infine, un omaggio al calore della tifoseria: «Come facciamo a non essere coraggiosi con questa gente? Non saremo mai soli. Lo scorso anno il Pisa è stata la squadra che ha portato più tifosi in trasferta. Quest’anno alcune trasferte saranno più semplici, speriamo solo che non ce ne vietino troppe».

