Doppia seduta a Morgex per il Pisa Sporting Club. Domenica ultima amichevole con la Pro Vercelli poi il ritorno in città

PISA – Doppia seduta sabato 26 luglio per il Pisa Sporting Club presso il campo sportivo di Morgex in vista della sfida di domenica 27 luglio alle ore 17.30 contro la Pro Vercelli, l’ultima prima del rientro in città.

KNASTER IN VALLE D’AOSTA. Gruppo compatto agli ordini di mister Alberto Gilardino, in tribuna il presidente Giuseppe Corrado e il patron nerazzurro Alexander Knaster salito in Valle d’Aosta per dare una sterzata al mercato nerazzurro. Dopo la seduta di allenamento Knaster ha posato con alcuni tifosi nerazzurri a caccia di una foto. L’infortunio a Giovanni Simeone ha un pò turbato la giornata di sabato 26 luglio. La cornice di pubblico al campo sportivo a Morgex era davvero molto calorosa. Molti tifosi hanno raggiunto la Valle d’Aosta per gustarsi queste ultime ore.

DAL CAMPO. Matteo Tramoni che non ha disputato la partita contro il Bra è tornato in gruppo effettuando l’intero allenamento con i compagni di squadra e domenica 27 luglio con la Pro Vercelli ci sarà. Buon ritmo per il gruppo agli ordini del tecnico Gilardino eccetto Vural, Esteves, Mlakar, Giani, Arena, Mbambi, Tourè e Moreo hanno effettuato una seduta differenziata nel pomeriggio. Quest’ultimo ha ricevuto una botta, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

