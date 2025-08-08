Pisa Sc, buoni segnali contro l’Augsburg: Aebischer e Tramoni: “Peccato per il pari, ma prestazione positiva”

Written by Antonio Tognoli• 9:15 pm• Nuova Categoria

PISA – Il Pisa Sporting Club continua il suo percorso di preparazione con buone indicazioni arrivate dall’amichevole contro l’Augsburg, terminata in parità (2-2) ma con diversi spunti positivi. A parlare nel post-partita sono stati Michel Aebischer il nuovo arrivato dal Bologna e Matteo Tramoni, autore di una doppietta che aveva portato i nerazzurri sul 2-0.

Il centrocampista svizzero ha analizzato con lucidità l’andamento del match:

“La partita di oggi era un bel test per noi. Il primo tempo l’abbiamo fatto molto bene, potevamo segnare due o tre gol in più. Poi, nella ripresa, con i cambi abbiamo un po’ sofferto, ma il secondo gol è arrivato e lo abbiamo meritato. Peccato per i due gol presi nel finale, ma l’importante era non perdere. Personalmente, sono molto contento: i primi giorni a Pisa sono stati bellissimi, ho trovato un gruppo sano che mi ha accolto a braccia aperte”.

Soddisfatto anche Matteo Tramoni, autore di una doppietta che lascia ben sperare in vista della stagione:

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo segnare di più ma siamo partiti bene. Nella ripresa l’Augsburg ha avuto più occasioni, dispiace per il risultato finale, ma la prestazione è stata positiva. Sono molto felice per la doppietta”.

Il Pisa Sporting Club archivia così un test di livello contro una squadra di Bundesliga, dimostrando carattere, gioco e una buona condizione in crescita. La strada verso l’inizio della stagione è ancora lunga, ma i nerazzurri sembrano sulla giusta via.

