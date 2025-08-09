L’Effemeride Pisana del 9 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:48 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

sabato 9 agosto 2025, il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:32, le ore di luce solare sono 14 e 18 minuti

Luna piena alle 9:57:07 con distanza dalla Terra di 382.533 km.

Oggi è il 171mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata mondiale dei popoli indigeni

Giornata delle donne in Sudafrica

Giorno del memoriale del bombardamento atomico su Nagasaki

Festa nazionale di Singapore

Santo del giorno:

Santa Teresa Benedetta della Croce vergine e martire

Breslavia, Polonia, 12 ottobre 1891 – Auschwitz, Polonia, 9 agosto 1942

Compatrona d’Europa

Protettrice degli ebrei convertiti e della gioventù

Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo agnostica. Studia filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha fama di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 1922. Insegna per otto anni a Speyer (dal 1923 al 1931). Nel 1932 viene chiamata a insegnare all’Istituto pedagogico di Münster, in Westfalia, ma la sua attività viene sospesa dopo circa un anno a causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un desiderio lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo di Colonia. Assume il nome di suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto 1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto muore nella camera a gas. Nel 1987 viene proclamata Beata, è canonizzata da Giovanni Paolo II l’11 ottobre 1998. Nel 1999 viene dichiarata, con S. Brigida di Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa.

Che tempo farà oggi 9 agosto a Pisa:

Mattina

La giornata inizierà in modo gradevole, con temperature intorno ai 19 °C attorno alle 6:00, salendo progressivamente fino a raggiungere i 30 °C entro le 11:00. Il cielo resterà limpido e soleggiato, ideale per uscire presto o iniziare la giornata all’aperto.

Pomeriggio

Il caldo si farà intenso: tra le 14:00 e le 15:00 si toccheranno i 35 °C, il picco massimo della giornata. Si tratta di un caldo torrido e persistente, con un’allerta gialla per le temperature massime elevate valida in Toscana fino alle 19:59, secondo il Servizio Meteorologico . È consigliabile evitare sforzi fisici prolungati o esposizione diretta al sole in queste ore.

Sera e notte

Solo verso le 20:00 il termometro inizierà a scendere gradualmente, attestandosi sui 27–29 °C, e scivolando verso i 24 °C entro le 23:00. La notte sarà calda ma con un clima meno opprimente, perfetto per una passeggiata serale o per dormire con un po’ di aria fresca.

E’ accaduto il 9 agosto:

48 a.C. – Guerra civile romana, battaglia di Farsalo: Giulio Cesare infligge una sconfitta decisiva a Pompeo, che fuggirà poi in Egitto

1173 – A Pisa iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa; secondo il calendario pisano, che iniziava il 25 marzo, correva l’anno 1174

1842 – Un gruppo di otto persone guidate dal parroco di Alagna Valsesia Giovanni Gnifetti raggiunge per la prima volta la Signal Kuppe, oggi punta Gnifetti, a 4559 metri sul Monte Rosa

1848 – Viene firmato l’Amistizio di Salasco, a Vigevano, che pone termine alla prima fase della Prima guerra d’indipendenza italiana

1866 – Terza guerra d’indipendenza italiana: il generale Giuseppe Garibaldi invia il telegramma dell’«Obbedisco»

1892 – Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale

1916 – Presa di Gorizia da parte del Regio Esercito italiano

1918 – 11 Ansaldo S.V.A. dell’87ª squadriglia aeroplani Serenissima di Gabriele D’Annunzio lanciano manifesti sulla capitale dell’Impero austro-ungarico, impresa che passerà alla storia come volo su Vienna

1930 – Betty Boop debutta nel cartone animato Dizzy Dishes

1942 – Edith Stein viene uccisa ad Auschwitz

1945 – Seconda guerra mondiale, bombardamento atomico di Nagasaki: una bomba atomica, chiamata in codice Fat Man, viene sganciata dal B-29 statunitense BOCKSCAR sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11:02 di mattina (ora locale); esplose a un’altitudine di 469 metri con una potenza pari a 22000 tonnellate di TNT uccidendo all’istante 40000 persone, ferendone fra le 25000 e le 60000, e causando la morte di altre 40000 persone per via delle malattie causate dal fallout nucleare e delle radiazioni

1965 – Singapore proclama la sua indipendenza dalla Federazione Malese

1969 – Membri di una setta satanista capeggiata da Charles Manson uccidono cinque persone, tra cui Abigail Folger, Jay Sebring e Sharon Tate

1973 – Viene lanciata la quattordicesima sonda verso Marte nell’ambito della missione russa Mars 7: la sonda raggiungerà il pianeta il 9 marzo 1974 e invierà alla Terra alcuni dati

1974 – Richard Nixon, 37º presidente degli Stati Uniti d’America, si dimette dall’incarico; è la prima volta che un presidente presenta le dimissioni, con le quali vuole evitare di essere destituito tramite impeachment, per il ruolo svolto nello Scandalo Watergate, il suo vice Gerald Ford presterà giuramento e diventerà il 38º presidente

1986 – I Queen realizzano a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l’album A Kind of Magic

1991 – Il Sostituto procuratore della Corte suprema di cassazione Antonino Scopelliti viene ucciso da un commando della ‘ndrangheta mentre alla guida della sua BMW torna a casa a Campo Calabro; di lì a poco avrebbe sostenuto l’accusa al Maxiprocesso di Palermo contro Cosa nostra

2014 – L’uccisione di Michael Brown a Ferguson, Missouri, da parte della polizia scatena tensioni e proteste su scala nazionale negli Stati Uniti

Curiosità astrologiche per i nati il 9 agosto:

Chi nasce il 9 agosto porta con sé tutta la potenza del segno del Leone, irradiata dal Sole di piena estate. Si tratta di personalità brillanti, spesso magnetiche, capaci di imporsi con naturalezza grazie a una combinazione esplosiva di energia, passione e creatività.

Il Sole, astro dominante del Leone, è simbolo di vita, autorità e forza interiore. Nei nati il 9 agosto, questa influenza si traduce in un carattere vibrante, spesso orientato al comando o alla creazione. Che si tratti di arte, leadership o comunicazione, queste persone hanno dentro di sé un bisogno istintivo di lasciare un segno, e raramente passano inosservate.

Non si accontentano del “già fatto”: cercano di modellare il mondo a immagine delle loro idee, con uno stile personale spesso teatrale, elegante e inconfondibile.

Dotati di cuore generoso, i nati il 9 agosto sono spesso leali e protettivi verso chi amano. Tuttavia, l’orgoglio può diventare il loro tallone d’Achille: quando si sentono non riconosciuti, possono reagire con eccessi di autorità o chiudersi nel silenzio.

Il loro percorso di crescita consiste spesso nell’imparare a guidare senza dominare, a brillare senza oscurare.

Il numero 9, che dà la cifra alla loro data di nascita, è legato a temi come idealismo, compassione, conclusione e saggezza interiore. Molti nati in questo giorno sviluppano, nel tempo, una visione più ampia della vita e una vocazione ad aiutare gli altri, magari attraverso l’arte, la parola o l’impegno sociale.

Colore fortunato : l’ oro , simbolo di successo e autenticità.

: l’ , simbolo di successo e autenticità. Pietra associata: il peridoto, legato alla crescita personale e alla serenità emotiva.

In amore, cercano partner che ammirino il loro spirito, ma che abbiano anche la forza di mantenere la propria identità. I legami migliori si formano con segni affini come Ariete, Sagittario, Gemelli e Bilancia.

Sono intensi e fedeli, ma hanno bisogno di stimoli e di sentirsi valorizzati. Non sopportano la noia e detestano sentirsi sottovalutati.

Il destino dei nati il 9 agosto è spesso quello di diventare figure di riferimento: non solo per il loro talento, ma per la capacità di ispirare gli altri. Quando riescono a trasformare il proprio fuoco in luce per chi li circonda, diventano davvero indimenticabili.

Citazione del giorno:

Voi pensate: i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi. (Sant’Ambrogio)

Nati il 9 agosto:

BARBARA DE ROSSI

Attrice e conduttrice tv italiana

α 9 agosto 1960

WHITNEY HOUSTON

Cantante e attrice statunitense

α 9 agosto 1963 ω 11 febbraio 2012

ANDREA IANNONE

Pilota motociclistico italiano

α 9 agosto 1989

FILIPPO INZAGHI

Calciatore italiano

α 9 agosto 1973

Deceduti il 9 agosto:

HIERONYMUS BOSCH

Pittore olandese

α 2 ottobre 1453 ω 9 agosto 1516

GUIDO GOZZANO

Poeta e scrittore italiano

α 19 dicembre 1883 ω 9 agosto 1916

HERMANN HESSE

Scrittore tedesco, premio Nobel

α 2 luglio 1877 ω 9 agosto 1962

RUGGERO LEONCAVALLO

Compositore italiano

α 23 aprile 1857 ω 9 agosto 1919

EDITH STEIN

Santa cattolica, filosofa, monaca, vittima dell’Olocausto

α 12 ottobre 1891 ω 9 agosto 1942

SHARON TATE

Attrice statunitense

α 24 gennaio 1943 ω 9 agosto 1969

FRANCA VALERI

Attrice italiana

α 31 luglio 1920 ω 9 agosto 2020

Last modified: Agosto 7, 2025