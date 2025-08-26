Pisa – Roma, info sui biglietti

Written by admin• 12:33 pm• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Roma, in programma alla Cetilar® Arena (ore 20.45) e valida per la 2° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti in questi settori potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card.

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30).

Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Roma potranno acquistare biglietti solo in questo settore e solo se in possesso della Tessera del Tifoso della Società AS Roma; il settore ospiti è riservato solo ed esclusivamente ai residenti nella Provincia di Roma. I biglietti relativi a tale settore saranno disponibili soltanto nei punti vendita terrestri del circuito Ticketone presenti nella Provincia di Roma.

Prevendita on line. Attiva a partire da martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati ai Disabili nel settore di Tribuna.

La modalità on line non sarà attiva per il settore ospiti

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Servizi Accessori Abbonamento Plus. Ricordiamo che tutti i possessori dell’Abbonamento a tariffa Plus potranno

– Usufruire del servizio Ticketag che permette di rivendere il rateo relativo a una partita a cui non è possibile partecipare, ottenendo un rimborso per quella singola gara. Cliccando su questo link https://pisa-ticketag.ticketone.it/

– Cedere gratuitamente il proprio posto a un’altra persona (in questo caso senza rimborso). Cliccando su questo link https://sport.ticketone.it/post-order

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 125.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Disabili. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 195.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Disabili. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

Last modified: Agosto 26, 2025