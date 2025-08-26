Pisa – Roma, info sui biglietti

PISA – La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Roma, in programma alla Cetilar® Arena (ore 20.45) e valida per la 2° giornata del Campionato Serie A EniLive.
Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:
– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)
– Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa)
– Tifo Pisa (Fornacette)
Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti in questi settori potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card.
Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30).
Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Roma potranno acquistare biglietti solo in questo settore e solo se in possesso della Tessera del Tifoso della Società AS Roma; il settore ospiti è riservato solo ed esclusivamente ai residenti nella Provincia di Roma. I biglietti relativi a tale settore saranno disponibili soltanto nei punti vendita terrestri del circuito Ticketone presenti nella Provincia di Roma.
Prevendita on line. Attiva a partire da martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati ai Disabili nel settore di Tribuna.
La modalità on line non sarà attiva per il settore ospiti
Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search
Servizi Accessori Abbonamento Plus. Ricordiamo che tutti i possessori dell’Abbonamento a tariffa Plus potranno
– Usufruire del servizio Ticketag che permette di rivendere il rateo relativo a una partita a cui non è possibile partecipare, ottenendo un rimborso per quella singola gara. Cliccando su questo link https://pisa-ticketag.ticketone.it/
– Cedere gratuitamente il proprio posto a un’altra persona (in questo caso senza rimborso). Cliccando su questo link https://sport.ticketone.it/post-order
Questi i prezzi dei biglietti
Curva Nord
Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Curva Sud
Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Gradinata
Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Tribuna Inferiore
Intero. 125.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Disabili. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Tribuna Superiore
Intero. 195.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Disabili. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)
– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.
– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011