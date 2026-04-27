Pisa, chiuso locale in piazza delle Vettovaglie: “Pericolo per la sicurezza”

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PISA – Chiusura immediata per un locale in piazza delle Vettovaglie. Il provvedimento è stato disposto con ordinanza dirigenziale per “pericolo per la pubblica e privata incolumità”, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa insieme ad altri enti competenti.

Contestualmente è stata disposta anche la chiusura dell’impianto cucina. Le verifiche hanno infatti evidenziato criticità nell’impianto alimentato a gas metano, con difformità rispetto alla normativa vigente (DM 8 novembre 2011), tali da far ritenere che l’impianto fosse in funzione senza le necessarie misure di sicurezza. Inoltre, è emersa l’assenza del fascicolo tecnico.

“Abbiamo attivato una task force per controlli più efficaci su esercizi commerciali e attività ricettive – spiega il sindaco Michele Conti – con verifiche quotidiane e capillari su tutto il territorio. I controlli non sono episodici ma costanti: le regole ci sono e vengono fatte rispettare per tutelare sicurezza, decoro e concorrenza leale”.

I numeri confermano l’intensificazione delle verifiche. Nel 2024 i sopralluoghi sono stati 213, con 118 irregolarità accertate. Nel 2025 si è passati a 357 controlli (+68%) e 192 irregolarità (+63%), con sanzioni complessive salite da 133.570 a 184.523 euro (+38%).

In forte aumento anche i controlli sulle strutture ricettive, soprattutto tra centro storico e zona Stazione: dai 92 del 2024 ai 340 del 2025 (+269%). Nell’area della stazione, in particolare tra via Colombo, via Vespucci, via Puccini e via Cattaneo, sono stati effettuati 48 controlli.

Per quanto riguarda la zona Vettovaglie, nel 2024 sono state verificate 17 attività con 8 sanzioni, mentre nel 2025 i controlli hanno riguardato 13 attività e 2 esercizi su area pubblica, con 6 sanzioni. Nei primi mesi del 2026, infine, sono già 9 le attività controllate e 3 le sanzioni elevate.

Un’azione che l’amministrazione definisce “sistematica”, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di cittadini e operatori economici.

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Last modified: Aprile 27, 2026