Il Single Fin Tuscany Dog Beach di Calambrone conquista l’Oscar dell’ospitalità pet friendly

Written by Redazione• 10:47 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Un riconoscimento che premia la qualità dell’accoglienza e una visione innovativa del turismo. Il Single Fin Tuscany Dog Beach di Calambrone, unica spiaggia completamente attrezzata per cani sul Litorale pisano, ha ricevuto il prestigioso PCHS Pet Centric Hospitality Standard – Summer Excellence 2026, il riconoscimento internazionale che valorizza le migliori realtà dell’ospitalità pet-friendly.

Il riconoscimento consegnato al titolare Jonathan Sammuri dal presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, dal presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli e dall’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini è un vero e proprio Oscar del settore nell’ambito dell’ospitalità, del turismo e delle attività leisure legate all’accoglienza degli amici a 4 zampe.

“Per Single Fin si tratta di un importante traguardo che certifica un percorso costruito negli anni con investimenti, professionalità e attenzione ai bisogni di un turismo in continua evoluzione” – le parole del titolare Jonathan Sammuri – “Lo stabilimento rappresenta oggi un punto di riferimento per le famiglie che desiderano trascorrere le vacanze al mare senza rinunciare alla compagnia del proprio cane che consideriamo un membro della famiglia a tutti gli effetti, offrendo servizi dedicati, spazi attrezzati e un ambiente sicuro e rispettoso del benessere animale, anche attraverso un quotidiano sistema di sanificazione e pulizia della spiaggia. Un riconoscimento alle strutture che si distinguono per aver sviluppato una concreta cultura del dual guest, il modello che riconosce come ospiti sia la persona sia il suo animale da compagnia, garantendo a entrambi un’esperienza di accoglienza di elevata qualità”.

“Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un premio al lavoro svolto con passione ogni giorno. Abbiamo creduto fin dall’inizio che un’accoglienza davvero moderna dovesse essere inclusiva e capace di mettere al centro la relazione tra le persone e i loro animali. Essere oggi riconosciuti tra le eccellenze italiane del settore ci rende orgogliosi e ci spinge a migliorare ancora”.

Congratulazioni giungono dal presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani “Single Fin rappresenta indubbiamente un’eccellenza del nostro Litorale, contribuendo a promuovere un modello di ospitalità responsabile e attento alle nuove esigenze delle famiglie e questo riconoscimento lo colloca ufficialmente tra le migliori realtà italiane dell’accoglienza pet-friendly, confermandosi punto di riferimento per chi desidera vivere il mare insieme al proprio cane in un contesto di qualità, sicurezza e benessere”.

“Un riconoscimento prestigioso che conferma il valore turistico del territorio. Sempre più turisti e visitatori scelgono infatti strutture in grado di offrire servizi qualificati agli animali da compagnia, trasformando il turismo pet-friendly in un importante fattore di competitività e sviluppo” afferma il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli.

“Un riconoscimento così importante attesta il senso di ospitalità che è connaturato a chi vive quotidianamente il nostro territorio già insignito di quattro bandiere blu. Accoglienza, inclusione e accessibilità per tutti sono valori di civiltà e si pongono come obiettivi a cui chi opera nel turismo deve sempre tendere per la loro effettiva realizzazione” dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini

Last modified: Luglio 30, 2026