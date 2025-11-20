Bra contro Pontedera, sfida per non restare impantanati

Pisa — Venerdì 21 novembre alle 20:30 inizierà la sfida fra il Bra ed il Pontedera sul prato dello stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante.
Il Bra giocherà in casa, ma i suoi 10 punti annoverati ad oggi in classifica lo rendono una potenziale preda assai interessante per il Pontedera che, per altro, dovrà faticare se vorrà provare a portare a casa qualche punto utilissimo per la sua ancora deficitaria posizione in classifica con soltanto 12 punti all’attivo.
di Leonardo Miraglia
Queste le probabili formazioni:
Bra (4-1-3-2): Renzetti; Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi; Brambilla; Lionetti, Baldini, Marca; Siniasi, Biase. All.: Fabio Nisticò
Pontedera (3-4-1-2): Biagini; Vona, Pretato, Corradini; Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini; Scaccabarozzi; Ianesi, Vitali. All.: Leonardo MenichiniLast modified: Novembre 20, 2025