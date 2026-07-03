Festival Toscano di Musica Antica, doppio appuntamento nel Chiostro della Sapienza

Written by Redazione• 2:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una serata dedicata a Beethoven e una alla musica urbana del Trecento nell’Italia meridionale. È il doppio appuntamento che il Festival Toscano di Musica Antica propone per sabato 4 e domenica 5 luglio, prima dell’atto finale in programma nella suggestiva cornice della spiaggia del Gombo.

Entrambi i concerti si terranno nel Chiostro della Sapienza, uno dei luoghi di elezione del Festival, con inizio alle 21.30.

Si parte sabato 4 luglio con l’Ensemble Delfico, formazione nata per esplorare il ricco repertorio da camera per archi e fiati. Il concerto, dal titolo “Ludovico van con sette strumenti”, propone il Settimino op. 20 in mi bemolle maggiore e la Sinfonia n. 1 op. 21 in do maggiore di Ludwig van Beethoven, trascritta per settimino dal violinista Mauro Massa.

Insieme a lui si esibiranno Andrea Vassalle al violino e alla viola, Fabio Mureddu al violoncello, Davide Nava al contrabbasso, Francesco Spendolini al clarinetto, Alessandro Denabian al corno e Alessandro Nasello al fagotto.

Domenica 5 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta de La Manticora, ensemble di musica antica, con “Le nozze di Europa – Tradizioni musicali urbane nell’Italia meridionale”. Il concerto accompagnerà il pubblico alla scoperta di musiche in cui strumenti di chiara derivazione levantina affiancano il canto e la musica da ballo.

Si tratta di una tradizione della quale non è rimasta testimonianza scritta, ma che racconta l’osmosi e le contaminazioni tra le diverse culture del Mediterraneo. Il programma prevede l’utilizzo di strumenti antichi come liuti, flauti dritti, viole e percussioni storiche.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro di Pisa e sulla piattaforma Vivaticket. Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito www.ftma.it.

Last modified: Luglio 3, 2026