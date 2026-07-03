Via ai lavori collegati al piano della sosta: primi interventi alla biblioteca Gronchi

Written by Redazione• 2:09 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Riqualificazione e recupero degli spazi pubblici sono al centro del progetto esecutivo delle opere connesse al nuovo piano della sosta, approvato dalla Giunta comunale di Pontedera presieduta dal sindaco Matteo Franconi.

Il primo intervento riguarda la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle coperture ai lati della biblioteca Gronchi. I lavori prenderanno il via nel mese di luglio e avranno una durata stimata di circa quattro mesi, con la progressiva riapertura del transito su via Maestri del Lavoro e la fruibilità dei parcheggi.

L’operazione rappresenta la prima fase di un percorso più ampio, collegato al progetto di finanza presentato da Siat srl e connesso al nuovo piano della sosta, che sarà ulteriormente affinato e dettagliato nei prossimi mesi. Il programma complessivo si svilupperà nei prossimi due anni e prevede tre importanti cantieri per un valore totale di circa 5 milioni di euro.

Dopo l’intervento sui parcheggi limitrofi alla biblioteca e su via Maestri del Lavoro, per un investimento di 1 milione di euro, seguirà la ripavimentazione di numerose strade del centro cittadino, per un importo stimato di 2,8 milioni di euro e una durata prevista di circa otto mesi.

Il terzo passaggio riguarderà viale IV Novembre, asse strategico per la mobilità urbana, dove sono previsti interventi di ripavimentazione e riqualificazione per un investimento di 1,5 milioni di euro e una durata stimata di nove mesi.

«Un progetto esecutivo chiaro e un programma definito con tre importanti interventi che, a partire da luglio e per i prossimi due anni, interesseranno il centro cittadino», sottolinea il sindaco Matteo Franconi, evidenziando il valore del percorso nonostante il «labirinto di burocrazie, lungaggini, atti, verifiche, validazioni e procedimenti nei quali gli enti locali sono chiamati a muoversi per far atterrare gli obiettivi che si sono dati e fare diventare cose le idee condivise con le proprie comunità».

«Si tratta di un piano integrato finalizzato al miglioramento della qualità dello spazio pubblico – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – che si articolerà in più fasi, venendo incontro a temi molto importanti legati al decoro, alla riqualificazione urbana e alla fruibilità degli spazi pubblici».

Last modified: Luglio 3, 2026