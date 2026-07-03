A San Rossore il primo PhD Impact Sprint dell’Università di Pisa

Written by Redazione• 2:19 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è svolta al Casale La Sterpaia, nella Tenuta di San Rossore a Pisa, la prima edizione del “PhD Impact Sprint: Engaging, Communicating, and Measuring Impact”, workshop residenziale immersivo rivolto alle dottorande e ai dottorandi dell’Università di Pisa.

Il corso, della durata di tre giorni, nasce con l’obiettivo di rafforzare nei percorsi di dottorato la capacità di trasformare i risultati della ricerca in forme di impatto riconoscibile, comunicabile e valutabile.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Unità Formazione all’Imprenditorialità e Valorizzazione delle Conoscenze dell’Ateneo e si inserisce in un percorso che collega educazione, formazione, ricerca e valorizzazione della conoscenza. Al centro del progetto c’è l’idea che la ricerca, oltre a produrre nuovi risultati scientifici, debba essere in grado di generare valore per la società e di raccontarlo in modo efficace a istituzioni, comunità e stakeholder.

Questa prima edizione rappresenta un punto di partenza per costruire un percorso più ampio e strutturato dedicato alla cultura dell’impatto nei percorsi dottorali. Il workshop ha coinvolto giovani ricercatrici e ricercatori, aiutandoli a comprendere perché oggi sia sempre più importante saper comunicare la ricerca, valorizzarne i risultati e riconoscerne il potenziale contributo rispetto alle sfide sociali, culturali ed economiche contemporanee.

Il programma ha proposto un’esperienza immersiva articolata tra lezioni frontali, workshop applicativi e momenti di confronto, accompagnando i partecipanti lungo l’intero percorso che va dalla comprensione dell’impatto alla sua progettazione, comunicazione, misurazione e rendicontazione.

Le attività hanno affrontato le principali metodologie di valutazione dell’impatto, con attenzione agli approcci qualitativi e quantitativi, alle Theories of Change e agli indicatori di impatto sociale e culturale. Sono stati inoltre approfonditi strumenti operativi come la costruzione di indicatori condivisi, la mappatura e il coinvolgimento degli stakeholder, la raccolta dei dati e la predisposizione di schede di monitoraggio e reporting.

Accanto alla dimensione metodologica, il corso ha dedicato ampio spazio alla comunicazione della ricerca e al public engagement, lavorando sulla distinzione tra disseminazione, comunicazione e coinvolgimento dei pubblici, sull’adattamento dei messaggi a interlocutori diversi e sull’impact storytelling.

Sono stati forniti anche strumenti pratici di public speaking, comunicazione digitale e uso dei social media, con focus sulla costruzione di un pitch efficace, sulle tecniche di chiarezza e sintesi, sulla traduzione dei contenuti accademici per pubblici non specialistici, sulla definizione di un piano editoriale di base per un progetto di ricerca e sull’utilizzo delle metriche di engagement.

«Questa prima edizione del PhD Impact Sprint è stata un’opportunità per sperimentare una formazione dottorale per la valorizzazione delle conoscenze mediante una riflessione su come la ricerca generi valore e impatto oltre l’ambito accademico – ha dichiarato il professor Corrado Priami, prorettore per la Valorizzazione della Conoscenza e responsabile scientifico del corso –. Attraverso un’esperienza immersiva che integra comunicazione della scienza, public engagement e costruzione degli impact pathways, il percorso ha offerto strumenti utili per comprendere, comunicare e valorizzare i risultati della ricerca, rendendoli più riconoscibili, misurabili e rilevanti per la società».

Il corso ha visto la partecipazione di relatrici e relatori provenienti da diversi contesti nazionali, che hanno offerto prospettive complementari sui temi della valutazione dell’impatto, della comunicazione scientifica, del coinvolgimento degli stakeholder e della valorizzazione della ricerca.

Con il PhD Impact Sprint, l’Università di Pisa conferma il proprio impegno nel promuovere una formazione dottorale sempre più attenta alle competenze trasversali e alla capacità della ricerca di generare valore per la collettività, rafforzando il legame tra produzione di conoscenza, comunicazione pubblica e impatto sociale.

Last modified: Luglio 3, 2026