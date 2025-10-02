Pisa, Petrucci(FDI): “Un passo avanti per Pisa capitale del Mediterraneo”

Written by admin• 5:51 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale e candidato capolista di Fratelli d’Italia a Pisa per le prossime elezioni regionali.

«Il progetto che porto avanti in Consiglio Regionale procede a pieno ritmo e punta a fare di Pisa la capitale del Mediterraneo per startup e innovazione. Grazie al contributo straordinario della Regione sarà possibile riconvertire i locali del Museo del Calcolo, che diventeranno la sede del Centro “La Toscana nel Mediterraneo. Si tratta di un passo fondamentale per un’idea ambiziosa: fare in modo che Pisa, nel contesto mediterraneo, diventi ciò che San Francisco è stata per il mondo delle startup e dell’innovazione. La città dispone già di tutti gli strumenti necessari: tre università di eccellenza, centri di ricerca di livello internazionale e un aeroporto internazionale. Ora occorre mettere in rete questo ecosistema e trasformarlo in un vero motore di sviluppo. Questa è la Toscana che vogliamo costruire: una Regione proiettata al futuro, che investe sull’innovazione e sul talento dei giovani, senza perdere di vista la propria storia e identità. Pisa può e deve diventare la porta dell’Italia sull’innovazione mediterranea».

Lo dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale e candidato capolista di Fratelli d’Italia a Pisa per le prossime elezioni regionali.

Last modified: Ottobre 3, 2025