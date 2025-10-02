PERCHÉ VOTARE CASA RIFORMISTA: un Incontro con Maria Elena Boschi e Matteo Squicciarini

Written by admin• 5:30 pm• Pisa, Politica, Politica, Pontedera, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa (giovedì, 2 ottobre 2025) — Siete invitati a un appuntamento fondamentale per il futuro della Toscana e di Pisa. Unisciti a noi per discutere e approfondire i temi cruciali della nostra regione con il candidato al Consiglio Regionale Toscana, Matteo Squicciarini, in vista delle prossime elezioni. Avremo l’onore di ospitare l’On. Maria Elena Boschi. Sarà l’occasione perfetta per confrontarsi direttamente sulle proposte che “Casa Riformista” ha in serbo per la Toscana, in un dialogo aperto e stimolante.

Vi aspettiamo Mercoledì 8 Ottobre 2025 alle ore18:30 a Pontedera, Piazza Curtatone (Davanti al PALP). Al termine dell’incontro, avremo il piacere di continuare la discussione in un momento più conviviale: Apericena su prenotazione presso il Ristorante/Bar “Il Mandarino” Costo € 15,00 a persona. Per motivi organizzativi, la data ultima per prenotare l’apericena è lunedì 6 Ottobre 2025. Per riservare il tuo posto all’apericena e confermare la tua partecipazione, scrivi un messaggio al 3453900266 o invia una mail a ivcomitato@gmail.com.

Non mancare. Cambiare, unire, costruire. La Toscana riformista nasce con te.

RESPONSABILI NEL PRESENTE FIDUCIOSI NEL FUTURO

Last modified: Ottobre 2, 2025