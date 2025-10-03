L’Effemeride Pisana del 3 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:01 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Venerdì 3 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:58, le ore di luce solare sono 11 e 42 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 226mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale dell’habitat

Giornata mondiale del sorriso

Giorno della fondazione nazionale della Corea del Sud

Giorno dell’unità nazionale della Germania

Giorno dell’indipendenza dell’Iraq

Santo del giorno:

Santa Candida di Roma, martire

E’ ricordata dal Martirologio Geronimiano il 3 ottobre e poi ancora il 1° e il 2 dicembre, in relazione col martire Pimenio. Il suo vero dies natalis deve considerarsi il 3 ottobre, data in cui è anche commemorata nel Martirologio Romano. Ivi è, però, presentata come «Candido», per un errore dovuto a Usuardo, il quale ebbe evidentemente sott’occhio un esemplare corrotto del Geronimiano.

L’itinerario Notitia Ecclesiarum attesta che la santa vergine Candida era sepolta sulla via Portuense, in una chiesa del cimitero di Ponziano ad ursum pileatum, ricordata ancora nella biografia di Adriano I (Lib. Pont., I, p. 509). Di lei non esiste alcuna passio. La notizia della passio Pimenii, per cui una matrona Candida avrebbe seppellito il corpo del martire nel cimitero della via Portuense, è probabilmente inventata, e l’origine della leggenda è da cercare nel fatto che i sepolcri dei due santi si conservavano nel medesimo luogo. I Bollandisti escludono che la Candida venerata a Santa Prassede e ricordata dal Romano il 29 agosto possa identificarsi con la presente, la cui identità con la Candida del gruppo Artemio, Candida e Paolina sembra, invece, probabile.

Fonte: Enciclopedia dei santi, autore: Agostino Amore

Onomastici del giorno:

Candido

E’ accaduto il 3 ottobre:

2333 a.C. – Data leggendaria della fondazione del Regno di Ko Chosŏn (Corea)

42 a.C. – Prima battaglia di Filippi: i triumviri Marco Antonio e Ottaviano combattono una battaglia contro gli assassini di Cesare: Bruto e Cassio. Anche se Bruto sconfigge Ottaviano, Antonio sconfigge Cassio

1283 – Dafydd ap Gruffydd, principe di Gwynedd, in Galles, diventa la prima persona giustiziata con il sistema del drawing and quartering

1789 – George Washington proclama il primo Giorno del ringraziamento

1835 – A Norimberga viene fondata l’industria Staedtler

1837 – Samuel Morse brevetta il suo codice

1839 – Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici

1863 – Il Giorno del ringraziamento viene fissato per l’ultimo giovedì di novembre dal presidente statunitense Abraham Lincoln

1866 – Con la firma del Trattato di Vienna ha fine la Terza guerra d’indipendenza italiana

1873 – Il capo indiano Kintpuash noto come Capitan Jack viene impiccato per aver guidato il suo popolo contro gli Stati Uniti nella guerra modoc

1908 – Fondazione del giornale Pravda a Vienna per opera di Leon Trotsky, Adolph Joffe, Matvey Skobelev ed altri esuli russi

1909 – A Bologna viene fondato il Bologna Football Club 1909

1929 – Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni viene ribattezzato in Regno di Jugoslavia

1932 – L’Iraq ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1935 – L’Italia invade l’Etiopia con le truppe guidate dal generale Emilio De Bono

1942 La Germania testa le prime V2 USA: White Christmas raggiunge il 1º posto nelle classifiche. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo

1949 – Vanno in onda dalla sua sede di Atlanta le trasmissioni della WERD, la prima stazione radiofonica dedicata agli afroamericani

1951 – Guerra di Corea – nella prima battaglia di Maryang-san le forze dei caschi blu si scontrano con quelle cinesi dell’Esercito Volontario del Popolo

1952 – Il Regno Unito testa con successo un’arma nucleare presso le Montebello Islands in Australia

1954 – Consacrazione della Basilica di San Petronio a Bologna, avvenuta a circa 500 anni dall’inizio della sua costruzione

1957 – La Corte suprema dello Stato della California sentenzia che la raccolta di poesie di Allen Ginsberg Howl and Other Poems non è oscena

1962 – A Cape Canaveral la Sigma 7 viene lanciata, con a bordo l’astronauta Wally Schirra, per un volo di nove ore

1981 – Lo sciopero della fame portato avanti dai prigionieri dell’IRA, nel Carcere di Maze, nella località di Long Kesh, vicino a Lisburn, termina dopo sette mesi. Durante lo sciopero sono morti dieci detenuti

1985 – Viene lanciata la missione dello Space Shuttle Atlantis STS-51-J dal John F. Kennedy Space Center

1990 – Germania: riunificazione tedesca; la Germania Est confluisce nella Repubblica Federale

2006 – La Corea del Nord annuncia di voler intraprendere test nucleari che inizieranno il 9 ottobre

2010 – La Germania finisce di pagare i debiti imposti dal Trattato di Versailles, seguito alla prima guerra mondiale; in occasione del ventesimo anniversario della riunificazione tedesca, le casse tedesche hanno versato gli ultimi 70 milioni di euro alle potenze vincitrici, concludendo di fatto l’effetto del trattato

2011 – Helle Thorning-Schmidt, leader del Partito Socialdemocratico danese diventa il primo ministro danese donna

2013 – Naufragio di Lampedusa

2017 – Viene assegnato il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish per aver fondato il progetto LIGO per la ricerca sulle onde gravitazionali

La frase del giorno di Frate Indovino:

Mal cammina chi non toglie la spina

Nati il 3 ottobre:

ELEONORA DUSE

Attrice teatrale italiana

α 3 ottobre 1858 ω 21 aprile 1924

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Calciatore svedese

α 3 ottobre 1981

ROSARIO LIVATINO

Magistrato italiano, vittima di mafia

α 3 ottobre 1952 ω 21 settembre 1990

SANDRO MAZZINGHI

Pugile italiano

α 3 ottobre 1938 ω 22 agosto 2020

STEVIE RAY VAUGHAN

Chitarrista statunitense

α 3 ottobre 1954 ω 27 agosto 1990

GORE VIDAL

Scrittore, sceneggiatore e saggista statunitense

α 3 ottobre 1925 ω 31 luglio 2012

Deceduti il 3 ottobre:

SAN FRANCESCO D’ASSISI

Religioso italiano, santo della chiesa cattolica

α 26 settembre 1182 ω 3 ottobre 1226

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Ottobre 2, 2025