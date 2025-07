Pisa, occhi su Katseris e Troilo: doppio colpo in vista per Gilardino

Written by admin• 7:26 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e punta a rafforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino con due nuovi innesti.

Secondo il giornalista Gianluca di Marzio Il primo nome sulla lista è quello di Panos Katseris, esterno offensivo classe 2001 attualmente in forza al Lorient, in Francia. Per il calciatore greco si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo le esperienze maturate in passato con le maglie di Pavia, Nocerina, Nuova Florida e Catanzaro. Un profilo duttile e veloce, che potrebbe rappresentare una valida alternativa sugli esterni per il tecnico toscano.

Ma non è l’unico obiettivo. La società nerazzurra ha infatti presentato un’offerta -come specifica Di Marzio – anche per Mariano Troilo, difensore centrale argentino classe 2003, di proprietà del Belgrano. Cresciuto nel vivaio del club di Córdoba, Troilo è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino. La trattativa è in fase avanzata e il Pisa attende ora la risposta del giocatore e del club.

Due operazioni che testimoniano la volontà del club di investire su giovani di prospettiva, puntando su un mix di talento e crescita futura per affrontare al meglio la nuova stagione di serie A.

