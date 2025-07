L’Effemeride Pisana del 2 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Mercoledì 2 luglio 2025, il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 21:03

La Luna entrerà nel Primo Quarto alle 21:30:19 e la distanza dalla Terra sarà di 402.446 km.

È il giorno centrale di ogni anno: l’istante centrale dell’anno, infatti, negli anni non bisestili cade alle 12:00, mentre negli anni bisestili cade alle 00:00, per cui, in tali anni, sono due i giorni centrali: quello precedente e questo.

Corsa del Palio della Madonna di Provenzano in Piazza del Campo a Siena

Giornata mondiale dei giornalisti sportivi

Giornata mondiale degli UFO

Giornata dell’inno nazionale e della bandiera di Curaçao

Santo del giorno:

San Bernardino Realino sacerdote

Carpi, Modena, 1 dicembre1530 – Lecce, 2 luglio 1616

Diventa patrono di una città mentre era ancora in vita. Lecce, estate del 1616: il padre gesuita Bernardino Realino sta morendo, 42 anni dopo esservi arrivato. I reggitori del Municipio lo vanno allora a visitare in forma ufficiale. E gli fanno richiesta di voler essere il protettore della città. Lui, che tanto aveva fatto del bene a Lecce, acconsente. Nato in una famiglia illustre di Carpi, che per i suoi primi studi gli faceva venire i maestri a casa, fu poi mandato all’Accademia modenese. A 26 anni, si laurea in diritto civile e canonico. Sotto la protezione di Cristoforo Madruzzo, Bernardino si avvia sulla strada dei «pubblici uffici». A un certo punto, però, la sua carriera s’interrompe. Bernardino Realino frequenta i Gesuiti ed entra nella Compagnia. Nel 1567 è ordinato sacerdote e diventa il maestro dei novizi gesuiti. Sette anni dopo, a Lecce, crea un collegio al quale si dedicherà fino alla morte. Papa Pio XII lo proclamerà santo nel 1947.

E’ accaduto il 2 luglio:

1582 – L’armata di Toyotomi Hideyoshi sconfigge quella di Akechi Mitsuhide nella battaglia di Yamazaki

1723 – Prima esecuzione assoluta del Magnificat BWV 243a di Johann Sebastian Bach a Lipsia

1777 – Il Vermont diventa il primo Stato americano ad abolire la schiavitù

1798 – John Murphy, leader della Rivolta irlandese del 1798, viene giustiziato in Market Square a Tullow

1861 – Il Tennessee secede dagli Stati Uniti d’America ed entra a far parte degli Stati Confederati d’America

1871 – Vittorio Emanuele II di Savoia entra solennemente a Roma dopo averla conquistata a discapito dello Stato Pontificio

1881 – Charles J. Guiteau spara e ferisce il presidente statunitense James A. Garfield, che morirà a causa di un’infezione il 19 settembre 1881

1897 – Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio

1900 – Primo volo di uno Zeppelin sul Lago di Costanza, vicino a Friedrichshafen

1925 – Viene inventato lo sci nautico con la prima sciata, durata più di un minuto, effettuata da Ralph Samuelson

1926 – Una legge del Congresso degli Stati Uniti istituisce lo United States Army Air Corps, che diverrà United States Army Air Forces dal 1941 e poi United States Air Force dal 1947 a oggi

1927 – Viene istituito il ministero delle Corporazioni dal governo Mussolini e Benito Mussolini ne diventa ministro

1928 – Le autorità fasciste decidono che le due società ginnastiche “Andrea Doria” e “Sampierdarenese” devono fondersi per formare la Dominante, antenata della Sampdoria

1935 – Viene scoperto l’asteroide 1357 Khama

1937 – Amelia Earhart e il suo navigatore Fred Noonan scompaiono nell’Oceano Pacifico, mentre tentano di compiere il primo giro del mondo in aereo sulla linea dell’equatore

Vengono scoperti gli asteroidi 1429 Pemba e 1456 Saldanha

1938 – Appare per la prima volta su Topolino l’Ispettore Manetta

1939 – Il fumetto Superman esordisce in Italia negli Albi dell’Audacia

1944 – A Los Angeles il produttore e discografico statunitense Norman Granz organizza il concerto Jazz at the Philharmonic o “JATP”, considerato uno dei momenti più importanti della storia del jazz

1947 – Secondo il Roswell Daily Record, presto smentito dal governo degli Stati Uniti, un UFO sarebbe precipitato nei pressi di Corona e Roswell (Nuovo Messico)

1950 – Il Padiglione d’oro del Tempio Rokuon-ji a Kyoto viene dato alle fiamme da un monaco mentalmente instabile; l’edificio sarà ricostruito nel 1955 e l’evento ispirerà lo scrittore Yukio Mishima per il suo romanzo Il padiglione d’oro del 1956

1957 – Torino: la FIAT presenta ufficialmente la Fiat 500 al circolo Sporting

1964 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson firma il Civil Rights Act (1964), che proibisce la segregazione nei luoghi pubblici

1976 – Il Vietnam del Nord e del Sud si uniscono per formare la Repubblica Socialista del Vietnam

1981 – Viene scoperto l’asteroide 3495 Colchagua

1984 – Viene autorizzata con D.P.R. la DOCG per il vino Chianti

1985 – Viene lanciata la Missione Giotto dalla base di lancio di Kourou

1989 – Vengono scoperti gli asteroidi 4838 Billmclaughlin, 5773 Hopper, 5774 Ratliff, 5959 Shaklan e 6238 Septimaclark

1990 – In Arabia Saudita 1426 pellegrini muoiono schiacciati dalla folla alla Mecca

1993 – Nella battaglia del pastificio a Mogadiscio cadono i tre militari italiani Pasquale Baccaro, Andrea Millevoi e Stefano Paolicchi

2001 – Il primo cuore artificiale autosufficiente viene impiantato in Robert Tools

Vengono immessi sul mercato i Pentium 4 a 1,6 GHz e a 1,8 GHz ed il Celeron a 900 MHz

2002 – Steve Fossett è il primo uomo al mondo a compiere da solo il giro della Terra in mongolfiera

2005 – Berlino, Filadelfia, Johannesburg, Londra, Mosca, Parigi, Roma e Tokyo ospitano i concerti del Live 8 organizzati da Bob Geldof per sensibilizzare i protagonisti della successiva riunione del G8 sui problemi africani

Nati il 2 luglio:

PIERRE CARDIN

Stilista italo-francese

α 2 luglio 1922 ω 29 dicembre 2020

HERMANN HESSE

Scrittore tedesco, premio Nobel

α 2 luglio 1877 ω 9 agosto 1962

RENÉ LACOSTE

Tennista e stilista francese

α 2 luglio 1904 ω 12 ottobre 1996

ALBA PARIETTI

Attrice e conduttrice tv italiana

α 2 luglio 1961

NICOLÒ ZANIOLO

Calciatore italiano

α 2 luglio 1999

Deceduti il 2 luglio:

MARLON BRANDO

Attore statunitense

α 3 aprile 1924 ω 2 luglio 2004

AMELIA EARHART

Aviatrice statunitense

α 24 luglio 1897 ω 2 luglio 1937

ERNEST HEMINGWAY

Scrittore statunitense, premio Nobel

α 21 luglio 1899 ω 2 luglio 1961

VLADIMIR NABOKOV

Scrittore russo

α 22 aprile 1899 ω 2 luglio 1977

NOSTRADAMUS

Medico e astrologo francese

α 14 dicembre 1503 ω 2 luglio 1566

CARLO PISACANE

Patriota italiano

α 22 agosto 1818 ω 2 luglio 1857

MARIO PUZO

Scrittore e sceneggiatore statunitense

α 15 ottobre 1920 ω 2 luglio 1999

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Filosofo svizzero

α 28 giugno 1712 ω 2 luglio 1778

JAMES STEWART

Attore statunitense

α 20 maggio 1908 ω 2 luglio 1997

Il proverbio del 2 luglio:

Presto la pioggia suol venire a noia, ma in luglio è un ricco dono e apporta gioia

