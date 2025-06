Pisa, l’esordio è con la Dea, poi Roma e Udinese. Il derby con la viola il 28 settembre

Written by admin• 8:16 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Pisa-Inter il 30 novembre, Pisa-Juventus il 28 dicembre, Pisa- Lazio è l’infrasettimanale del 29 ottobre. Il Pisa trova il Como di Fabregas il 6 gennaio all’Arena

PISA – Dopo 34 anni di assenza il Pisa farà il suo esordio in campionato contro l’Atalanta di mister Juric il 24 agosto nel nuovissimo Gewiss Stadium, il modello di stadio che il Pisa ha preso come esempio per la ristrutturazione dell’Arena Garibaldi iniziata da poche ore.

di Antonio Tognoli

L’esordio in casa il 31 agosto non sarà dei più facili contro la Roma di mister Giampiero Gasperini, fresco di firma di contratto poche ore fa. Il 14 settembre dopo la prima sosta della Nazionale, ancora sfida all’Arena contro l‘Udinese, poi il 21 settembre trasferta al Maradona contro i Campioni d’Italia del Napoli di mister Antonio Conte, ma soprattutto derby il 28 settembre a Pisa contro la Fiorentina, il 5 ottobre trasferta al Dall’Ara di Bologna, il 19 i nerazzurri riceveranno in casa l’Hellas Verona. Altra supersfida con la Lazio all’Arena fissata nel turno infrasettimanale (29 ottobre) dopo la sfida di San Siro contro il nuovo Milan di Max Allegri, tra l’altro ex nerazzurro. Il 2 novembre sfida al Torino di Baroni in trasferta prima di reincontrare in sequenza le due neopromosse Cremonese (a Pisa il 9 novembre) e Sassuolo (al Mapei il 23 novembre). Due gare consecutive in casa il 30 novembre contro i vicecampioni d’Italia dell’Inter e il 7 dicembre contro il Parma. Due trasferte lontane a Lecce e a Cagliari tra il 14 ed il 21 dicenbre, per poi tornare in casa a sfidare la Juventus il 28 dicembre per chiudere il girone di andata il 3 gennaio a Marassi con il Genoa e martedì 6 gennaio all’Arena contro il Como di Cesc Fabregas.

Nel girone di ritorno ormai asimmetrico per la settima stagione consecutiva inizierà da Udine l’11 gennaio per poi proseguire con l’Atalanta il 18 gennaio a Pisa. Il 25 gennaio trasferta a San Siro contro l’Inter, poi Sassuolo in casa ed Hellas Verona al Bentegodi l’8 febbraio. Sarà un febbraio molto caldo con le sfide all’Arena contro il Milan il 15 febbraio e al “Franchi” contro la Fiorentina il 22 febbraio. Il 1 Marzo il Pisa farà visita al Bologna di mister Vincenzo Italiano, la Festa della Donna i nerazzurri saranno ospiti della Juventus, il 15 marzo sfida al Cagliari, il 22 sfida al Como in riva al Lago, poi il 4 aprile Pisa-Torino torna all’Arena, all’Olimpico torneremo a giocare il 12 aprile contro la Roma, sfida al Genoa il 19 aprile, mentre il 26 aprile trasferta al Tardini di Parma. Il 3 maggio sfida all’Arena contro il Lecce, poi il 10 maggio sfida allo Zini contro la Cremonese, il 17 maggio Pisa- Napoli chiude la stagione casalinga e il 24 maggio nell’ultima giornata sfida all’Olimpico alla Lazio di Maurizio Sarri.

Solo due i turni infrasettimanali e quattro le soste internazionali programmate:

Turni Infrasettimanali

– Mercoledì 29 ottobre 2025

– Martedì 6 gennaio 2026

Soste Internazionali

– Domenica 7 settembre 2025

– Domenica 12 ottobre 2025

– Domenica 16 novembre 2025

– Domenica 29 marzo 2026

