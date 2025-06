Giuseppe Corrado a Sky: “Inzaghi ha chiesto tempo. Noi però abbiamo bisogno di un allenatore convinto di affrontare la serie A”

Written by admin• 7:20 pm• Pisa SC

PISA – Il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado, ha commentato a Sky Sport la promozione in Serie Ae la situazione che riguarda Filippo Inzaghi.

“Abbiamo chiuso il campionato al secondo posto, ma sappiamo bene che la Serie A sarà tutta un’altra storia. Ci attende un torneo complicato, soprattutto per un gruppo di sette squadre che dovranno lottare per la salvezza. Dobbiamo essere pronti alle difficoltà, affrontarle con consapevolezza aiuta a gestirle meglio. I tifosi sono già in fermento, cantano che l’anno prossimo andranno all’Olimpico… magari ci capita davvero alla prima giornata! Di solito una delle neopromosse debutta contro una delle big: potrebbe essere un modo per togliersi subito un peso”.

“Il massimo campionato è chiaramente sbilanciato in termini di valori tecnici – continua Corrado – ma cercheremo con le nostre idee di far divertire i tifosi e portare a casa qualche risultato importante. Sappiamo che ci sono 7-8 partite chiave da vincere per rimanere in A”.

Riguardo al futuro di mister Pippo Inzaghi, il presidente ha precisato: “Inzaghi ha ancora due anni di contratto con noi. L’idea era di proseguire insieme, ma ha chiesto del tempo per riflettere. Forse le sue ultime quattro esperienze non proprio fortunate lo hanno un po’ segnato. È da tre anni che desidera allenare il Pisa, ha fatto un ottimo lavoro e ora serve l’impegno di tutti per affrontare questa nuova sfida. Sta valutando: se riceverà una proposta che lo stimola dal punto di vista personale, non tanto economico, potrebbe anche scegliere di restare un altro anno in Serie B. Ma noi abbiamo bisogno di iniziare la stagione con un allenatore completamente convinto di affrontare le sfide della Serie A. La situazione è tranquilla, ora la decisione spetta a lui”.

