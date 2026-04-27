Pisa – Lecce, tutte le info sui biglietti

Written by Redazione• 2:51 pm• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Lecce, in programma venerdì 1 maggio 2026 alla Cetilar® Arena (ore 20.45) e valida per la 35° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 27 aprile 2026 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva Sud e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore.

Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Lunedì 27 aprile 2026 (ore 15.30). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Lecce potranno acquistare biglietti soltanto in questo settore.

Apertura prevendita on line. Lunedì 27 aprile 2026 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna.

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Promo Under 14. Per questa partita sarà valida anche la promozione riservata ai minori anni 14 cui la società ha riservato n.600 biglietti a titolo gratuito ottenibili, fino ad esaurimento, in tutti i settori dello Stadio (fatta esclusione per il settore ospiti). I titoli omaggio potranno essere richiesti presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera da parte di un di un accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado). Ricordiamo che la legge (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Questi i prezzi

Curva Nord

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 15.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 105.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

Last modified: Aprile 27, 2026