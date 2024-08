Pisa – Inter 1-1. A Piccinini risponde Bisseck al fotofinish

Scritto da Antonio Tognoli• 7:19 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa

PISA – All’Arena dopo molti anni si torna a respirare il profumo di serie A con l’amichevole tra il Pisa Sc e l’Inter Campione d’Italia che lo scorso fine aprile si è fregiata della storica seconda stella. Una gara amichevole, che ha richiamato l’attenzione di oltre diecimila sportivi. I nerazzurri (1-1) costringono al pari i Campioni d’Italia che rimediano proprio all’ultima mischia con Bisseck. E’ calcio d’agosto, va bene, ma se si considera che già il 17 agosto con lo Spezia sarà campionato, questa è comunque una buona iniezione di fiducia per Filippo Inzaghi.

E benchè le formazioni non siano ancora quelle “titolari” poco importa. Il richiamo del grande calcio a Pisa porta sempre numeri da capogiro. Già da venerdì l’Arena faceva registrare il tutto esaurito.



IL PRE GARA. Prima del fischio d’inizio scambio di premi tra i due presidenti Giuseppe Corrado – Alexander Knaster e Giuseppe Marotta. Un premio anche a Leonardo e Monica rispettivamente figlio e moglie dell’indimenticato Gigi Simoni, che ha unito la storia dei due clubs. Dopo un pò di cerimoniale si passa al campo con il Pisa che dopo aver presentato la maglia nerazzurra a Bormio, contro l’Inter esordisce con la seconda maglia quella rossa che torna dunque indosso ai giocatori del Pisa dopo qualche stagione, celebrata anche da un bel video che il pubblico ha potuto gustarsi direttamente dal maxischermo allo stadio. Ed è Bonfanti che presenta tra gli applausi la maglia rossa a centrocampo. Insomma è una vera e propria festa.



LA PARTITA. Si gioca però, calcio d’inizio. I ritmi sono blandi, complice il gran caldo, ma il Pisa è subito frizzante, il destro di Tramoni sì perde largo dalla porta di Martinez. Inter blanda orfana di un vero attaccante. Mancano Taremi, Thuram e Lautaro Martinez. La formazione di Simone Inzaghi si fa vedere con il nuovo acquisto Zielinski per due volte anticipato dalla difesa nerazzurra. Intorno al quarto d’ora di gioco i tifosi espongono due striscioni uno in curva. “Politici, Tecnici, Istituzioni o iniziano i lavori o Pisa si ribella” e uno in Gradinata: “31.07.24 Non ostacolate chi vuole investire Pisa non si piega“. Messaggio chiaro dopo le dichiarazioni del patron Alexander Knaster, rilasciate sul quotidiano Il Tirreno qualche giorno fa. Tornando al campo ci prova Marin dalla distanza, ma la sfera termina fuori sotto il controllo di Martinez. Al 25′ primo vero pericolo portato dall’Inter con il colpo di testa di Carlos Augusto imbeccato da un gran cross di Barella, con Semper, che si presenta davanti al suo pubblico, con una parata straordinaria. Al minuto 33 brutto fallo (non da amichevole) proprio di Carlos Augusto su Esteves, il quale purtroppo è costretto a lasciare il campo in barella. Applausi da tutto lo stadio, speriamo non si tratti di nulla di grave per il centrocampista di Filippo Inzaghi. Al 42′ ottima occasione per il Pisa, che trova Mlakar solo nell’area piccola: l’attaccante sloveno però non riesce a deviare di tacco verso la porta. Il Pisa passa in vantaggio sull’ultimo corner della prima frazione: deviazione di tacco di Moreo con il pallone che termina sul palo. Piccinini, tutto solo sul secondo palo è lesto a depositare poi il pallone di testa in rete: 1-0. La prima frazione si chiude con la formazione di Filippo Inzaghi in vantaggio. Nell’intervallo c’è tempo per apprezzare il sax del bravissimo Gabriele Mazzanti applauditissimo da tutta l’Arena.



LA RIPRESA. Ad inizio ripresa quattro cambi nell’Inter, con l’ingresso di Bastoni, Di Marco, Darmian e Frattesi. Nel Pisa dentro Nicolas per Semper. A fare la partita è l’Inter che ovviamente non ci sta a perdere. Tiro-cross di Darmian, Nicolas si salva come può: il Pisa regge. I Campioni d’Italia vanno ancora vicini al gol con un palo di Frattesi a Nicolas battuto. Poco dopo altra giocata di Frattesi che vola verso l’area ma anziche scaricare per Zielinski, si libera per la conclusione e viene murato in corner. Al minuto 63 nell’Inter in campo Arnautovic e Calhanoglu. Girandola di cambi per il Pisa che al 65′ manda in campo L’Inter aumenta i giri: la punizione dalla trequarti di Calhanoglu è al bacio ma Bisseck al volo in corsa non trova la porta. Ma è il Pisa ad andare vicino al raddoppio al minuto 76′: punizione dalla trequarti Martinez è scavalcato dalla traiettoria del pallone colpo di testa di Tourè con la palla che si stampa sul palo e sulla linea Bisseck spazza via. Sventato il pericolo l’Inter riparte nella sua fitta rete di passaggi. Il traversone di Di Marco non trova però per fortuna nessun attaccante sotto porta. Canestrelli nel frattempo fa spazio al giovane Coppola. Ultimi minuti di assalti per l’Inter il Pisa si difende. Sono cinque i minuti di recupero. Il gol del pari arriva al 96’ sull’ultima punizione dalla tre quarti calciata da Chalhanoglu, mischia in area, il più lesto di tutti è Bisseck che deve solo spingere il pallone in porta: 1-1. Finisce così.

PISA – INTER 1-1

PISA (3-4-2-1): 47 Semper (1 Nicolas 46′); 33 Calabresi, 4 Caracciolo (78′ 95 Primasso), 5 Canestrelli (81′ 25 Coppola) (65′ 17 Rus); 19 Esteves (35′ 15 Touré), 36 Piccinini (78′ 37 Giani E.), 6 Marin (65′ 30 Arena), 20 Beruatto (65′ 10 Vignato); 11 Tramoni, 7 Mlakar (65′ 74 Jevsenak); 32 Moreo (65′ 9 Bonfanti). A disp. 16 Sala, 25 Coppola, 24 Trdan, 27 Raychev, 37 Giani, 39 Tosi, 95 Primasso. All. Filippo Inzaghi.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi (46′ 95 Bastoni), 47 Fontanarosa (46′ 32 Dimarco); 54 Kamate (46′ 36 Darmian), 23 Barella (83′ 57 Quieto), 22 Mkhitaryan, 7 Zielinski (63′ 20 Calhanoglu), 30 Carlos Augusto; 11 Correa (63′ 8 Arnautovic), 24 Salcedo (46′ 16 Frattesi). A disp. 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 21 Asllani, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 55 Motta. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Crezzini. ASSISTENTI: Raspolini, Garzelli. QUARTO UFFICIALE: Galipò

RETI: 46′ Piccinini (P), 96’ Bisseck (I)

NOTE: Rec 2′ pt, 6’st

