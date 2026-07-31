Bosco dei Frati, Peccioli ritrova un luogo della sua memoria: inaugurata l’area verde restituita alla comunità

Written by Redazione• 9:20 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Peccioli

PECCIOLI – Per qualcuno era il bosco del “K2”, per altri quello delle colonie estive, dei primi amori o delle passeggiate sotto lo sguardo bonario dei Frati Cappuccini. Per tutti, semplicemente, era il Bosco dei Frati. Venerdì 31 luglio, dopo anni di chiusura, tanti pecciolesi sono tornati a percorrerne i sentieri, vivendo l’inaugurazione dell’area recuperata come un autentico ricongiungimento con la propria storia, la propria identità e i ricordi di una vita.

L’area, restituita alla cittadinanza grazie all’importante intervento di recupero e messa in sicurezza promosso dal Comune di Peccioli, è tornata ad accogliere persone di ogni età. Un momento che ha assunto fin da subito un significato che è andato ben oltre il tradizionale taglio del nastro: quello del ritorno in un luogo che ha accompagnato la crescita di intere generazioni.

Tra i sentieri del bosco sono riaffiorati racconti che hanno attraversato il tempo. C’era chi ricordava la salita lungo quella parete che tutti a Peccioli hanno sempre chiamato “K2”, come la seconda montagna più alta del mondo dopo l’Everest, per riuscire a entrare quasi di nascosto nel bosco. Un’impresa che, per molti ragazzi, aveva un unico obiettivo: farsi rincorrere, con affettuosa severità, dai Frati Cappuccini. C’era chi raccontava delle colonie estive, quelle che oggi chiameremmo campi solari, chi delle passeggiate tra gli alberi, chi del primo amore nato proprio sotto quelle fronde e chi, in quel luogo, ha costruito una parte della propria vita fino ad arrivare al matrimonio. Poi, il bosco è tornato a essere soltanto della natura.

Con la presenza sempre più sporadica dei Frati, il bosco ha smesso di essere vissuto. La natura si è ripresa i propri spazi, trasformando quel luogo in un’area sempre meno accessibile e sempre più fragile, con alberi compromessi, vegetazione non controllata e un crescente rischio di incendi, oltre ai pericoli derivanti dalla presenza di piante che si affacciano sulla vicina via dei Cappuccini.

L’intervento realizzato dal Comune di Peccioli ha interessato il Bosco dei Frati, un’area verde di circa 20 mila metri quadrati, permettendo di mettere in sicurezza, ripulire e recuperare una parte significativa del bosco, restituendolo alla comunità. Alcune zone resteranno temporaneamente non accessibili per consentire il completamento degli interventi, ma già da oggi ampi spazi dell’area sono nuovamente fruibili dai cittadini. Nelle prossime settimane saranno inoltre installate sedute e realizzati spazi relax, così da rendere il bosco sempre più accogliente e vivibile.

Per il sindaco Renzo Macelloni, il recupero del Bosco dei Frati rappresenta molto più di un’opera di manutenzione. «Restituire questo luogo ai pecciolesi significa recuperare una parte della nostra identità collettiva, ma anche compiere una scelta che guarda al futuro. Le temperature eccezionali che stiamo vivendo in questi giorni ci ricordano che il cambiamento climatico non è un problema lontano: è una realtà con cui dobbiamo confrontarci ogni giorno. La risposta passa certamente dalle grandi politiche internazionali di riduzione delle emissioni, ma anche da interventi concreti che ogni comunità può realizzare sul proprio territorio. Recuperare un bosco, piantare alberi e creare nuove aree verdi significa rendere i nostri paesi più vivibili, più freschi e più resilienti. Il Bosco dei Frati è il primo passo di un percorso che intendiamo proseguire: continueremo a recuperare progressivamente nuove porzioni dell’area, realizzando percorsi, spazi attrezzati e luoghi dedicati alla sosta e al benessere. Allo stesso tempo stiamo già lavorando ad altri interventi di valorizzazione del verde pubblico, anche nelle aree vicine al polo scolastico, con l’obiettivo di rendere Peccioli sempre più capace di affrontare le sfide ambientali del futuro».

Con i suoi circa 20 mila metri quadrati, il Bosco dei Frati torna così a essere quello che per decenni è stato per i pecciolesi: un luogo di incontro, gioco, passeggiate e ricordi. Oggi, però, rappresenta anche qualcosa di più: il simbolo di come la cura del territorio possa trasformarsi in uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita, rafforzare il senso di comunità e affrontare, partendo dalle azioni locali, le grandi sfide del nostro tempo.

Last modified: Agosto 1, 2026