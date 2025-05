Pisa in festa: Il Giro d’Italia e il ritorno in Serie A raccontati per immagini

Written by admin• 4:48 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Il prossimo 16 maggio, in occasione della tappa del Giro d’Italia a Pisa, si inaugurerà al piano terra di Palazzo Blu una mostra fotografica a ingresso gratuito, dedicata al passaggio della Corsa Rosa nella nostra città nel corso del Novecento. Un viaggio per immagini tra momenti iconici e curiosità storiche legate al ciclismo e alla città.

Per celebrare, inoltre, la promozione in Serie A del Pisa Sporting Club, da oggi è disponibile sulla homepage del sito di Palazzo Blu (palazzoblu.it) una galleria fotografica digitale che ripercorre le stagioni nella massima serie della squadra nerazzurra, dai tempi di Giuseppe Donati e Romeo Anconetani fino agli esaltanti giorni recenti.

Queste immagini, concesse in parte dal Pisa Sporting Club, provengono da mostre già ospitate da Palazzo Blu, come “Pisa negli anni ‘60. Dal boom al rock” e “Fine Novecento. Pisa e il mondo che cambia”, alle quali si aggiungono scatti inediti dell’attuale promozione.

Entrambe le mostre sono realizzate con materiali provenienti dai fondi fotografici Allegrini e Frassi, acquisiti dalla Fondazione Pisa e oggi custoditi e valorizzati da Palazzo Blu.

In particolare, la mostra sul Giro d’Italia attinge da entrambi gli archivi, mentre quella dedicata al Pisa Calcio utilizza immagini dell’Archivio Frassi.

Questi archivi, che contano centinaia di migliaia tra negativi, lastre e stampe, rappresentano una memoria visiva preziosa della vita quotidiana e della storia di Pisa nel corso del Novecento. Sono al centro di un ampio progetto pluriennale promosso dalla Fondazione Pisa e gestito da Palazzo Blu, con l’obiettivo di conservarli, catalogarli e renderli progressivamente accessibili al pubblico.

Last modified: Maggio 13, 2025