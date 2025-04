Pisa – Frosinone, giovedì 24 aprile il via alla prevendita: tutte le info

Written by Antonio Tognoli• 5:07 pm• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Frosinone, in programma giovedì 1 maggio 2025 alla Cetilar® Arena (ore 15) e valida per la 36° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Giovedì 24 aprile 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Giovedì 24 aprile 2025 (ore 15.30). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Lazio potranno acquistare biglietti solo ed esclusivamente in questo settore. L’acquisto dei biglietti in predetto settore è unitamente precluso ai residenti nelle Province di Pisa e Lucca.

Prevendita on line. Attiva a partire dalle ore 15.30 di giovedì 24 aprile 2025.

Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Servizio Ticketag. Ricordiamo che è attivo il servizio di Ticketone che consente ai possessori di abbonamento di rendere flessibile il proprio titolo di ingresso stagionale. Registrati sulla piattaforma al seguente link https://pisa-ticketag.ticketone.it/ e fai valere il tuo abbonamento in ogni caso.

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

Intero. 18 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 18 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Premium

Intero. 32.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Laterale

Intero. 26.50 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 50.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 75.00 euro (+ 7 euro d.p.)

Under 14. 13.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2010

