Firmato l’atto costitutivo della Fondazione “Io sto con Chiara”

Written by admin• 4:04 pm• Attualità, Pisa

PISA – È stato firmato all’edificio 200 di Cisanello l’atto costitutivo della Fondazione “Io sto con Chiara”. Si conclude così un percorso iniziato nel marzo 2024, quand’era nato un progetto che voleva promuovere la collaborazione tra ospedale e privati cittadini attraverso raccolte fondi e iniziative, anche ludiche e sportive, che contribuissero a finanziare attività dell’Aoup.

Tanti i progetti messi in campo a partire da allora, dedicati in particolare alla cura e all’assistenza di neonati e bambini, ma anche all’acquisto di strumentazione medica, al miglioramento di alcune sale d’aspetto e dei giardini dell’ospedale. Inoltre erano stati messi a punto gli strumenti necessari a far sì che le aziende private potessero sponsorizzare le iniziative dell’ospedale.



La Fondazione “Io sto con Chiara” offre a queste forme di collaborazione tra pubblico e privato un quadro normativo più chiaro e un’autonomia gestionale che – è il convincimento della direzione aziendale – porteranno a una maggiore capacità di attrarre finanziamenti.

Silvia Briani, direttrice generale dell’Aoup, sottolinea come “la Fondazione “Io sto con Chiara” abbia come unico obiettivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, e nasca per migliorare la qualità della vita dei pazienti all’interno dell’ospedale, garantendo loro e alle loro famiglie un ulteriore sostegno lungo tutto il percorso della malattia. Con “Io sto con Chiara” – prosegue Briani – raggiungiamo inoltre uno degli obiettivi del Servizio sanitario regionale, che prevede la nascita di una fondazione a sostegno delle attività di tutte le aziende toscane”.



Presidente della neonata Fondazione – che ha sede all’edificio 2K di Cisanello – è Gabriele Siciliano, ordinario di Neurologia all’Università di Pisa e direttore dell’unità operativa Neurologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Nella foto sopra i presenti alla firma dell’atto, redatto dalla notaia Margherita Caccetta. Il primo a sinistra, a fianco della direttrice generale Silvia Briani, è il presidente Gabriele Siciliano

Last modified: Aprile 23, 2025