Doppio evento a Vecchiano per l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia

7:13 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Vecchiano

VECCHIANO – Il Comune di Vecchiano, in collaborazione con le associazioni del volontariato locale organizza una doppietta di eventi per celebrare il 25 Aprile.

Si inizia giovedì 24 aprile al Circolo Arci Vasca azzurra di Nodica e l’ANPI di Vecchiano, con il patrocinio del Comune di Vecchiano, organizzano una serata con il docente di Storia Contemporanea dell’università di Pisa, professor Alessandro Volpi, che commenterà con i presenti la visione del film “Un mondo nuovo” in cui l’attore Vinicio Marchioni è tra i protagonisti. La serata, che inizierà alle ore 20 presso la sede del circolo, sarà preceduta da un momento conviviale.

Per la giornata della Liberazione, il Comune vecchianese insieme alla Filarmonica Senofonte Prato e all’ Associazione Attiesse Teatro Spettacolo organizza alle ore 21 un evento al Teatro Olimpia, con Musiche e Letture ispirate alla Resistenza e alla Liberazione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In collaborazione con L’Istituto Comprensivo “Daniela Settesoldi”, inoltre, si svolgerà nel mese di maggio la tradizionale visita ai ‘Cippi della memoria’ degli alunni e delle alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘Giacomo Leopardi’; una uscita in bicicletta in cui le studentesse e gli studenti saranno accompagnati dalla Polizia Municipale e dagli insegnanti per approfondire la storia della Seconda Guerra Mondiale a partire dalla conoscenza del territorio.

“In un clima sobrio, come previsto peraltro anche dai giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, celebreremo questo importante appuntamento dell’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, per riflettere insieme sull’importanza di coltivare all’interno della nostra società valori quali democrazia e libertà di pensiero“, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale di Vecchiano.

