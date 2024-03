Pisa, Fratelli d’Italia: approvata in Consiglio Comunale la mozione per garantire servizi educativi aziendali in ambito AOUP

Scritto da admin• 3:37 pm• Pisa, Politica, Tutti

Fratelli d'Italia.

“La mozione presentata da Fratelli d’Italia è stata approvata con una vasta maggioranza, ottenendo il sostegno della maggior parte del centrosinistra, impegnando così la Giunta a intervenire presso la Regione Toscana e il Governo per individuare risorse destinate a garantire servizi educativi aziendali per l’infanzia ai dipendenti della AOUP all’interno del nuovo ospedale Cisanello. Virginia Mancini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e prima firmataria della mozione, esprime grande soddisfazione per l’esito positivo raggiunto oggi in Consiglio comunale. Questo risultato, sottolinea, si inserisce perfettamente nel lavoro che il consigliere regionale Petrucci sta svolgendo all’interno della Commissione Sanità. Il completamento del Cisanello lo renderà il più grande ospedale della Toscana e uno dei più importanti d’Italia. Considerando gli ingenti investimenti effettuati per il trasferimento dell’ospedale da Santa Chiara a Cisanello, prosegue la nota, sarebbe impensabile non assicurare un servizio aziendale per l’infanzia in una struttura destinata a ospitare migliaia di lavoratori e lavoratrici. Tali servizi, continua Mancini, rappresentano una necessità molto sentita da parte delle centinaia di dipendenti presenti nell’azienda e costituiscono il modo migliore per garantire, soprattutto alle dipendenti donne, di conciliare la propria carriera professionale con la vita familiare, senza dover rinunciare a nessuno dei due aspetti“, conclude il comunicato.

