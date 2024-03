Pontedera, Gruppo Morelli: borsa di studio in ricordo dello sfortunato Fabio Sequi

Scritto da admin• 4:25 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Tutti

PONTEDERA – Il Gruppo Morelli, un’azienda di abbigliamento in pelle di lusso, ha istituito una borsa di studio del valore di 5.000 euro nelle discipline creative in memoria di Fabio Sequi, un coraggioso trentacinquenne di Grassina (Firenze) che ha perso la vita lo scorso agosto mentre salvava due persone dall’impeto delle onde a San Vincenzo. Fabio lavorava come modellista presso il Gruppo Morelli, e la sua azienda ha voluto onorare il suo eroismo con questa iniziativa.

La borsa di studio sarà destinata a sostenere il percorso di studi di un giovane particolarmente meritevole, offrendogli l’opportunità di iscriversi al corso di laurea in Fashion Design presso l’Istituto Modartech, una prestigiosa scuola di alta formazione con sede a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, con inizio previsto per ottobre 2024. Questa iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 26 anni, con diploma di scuola media superiore, che mostrino una passione per la moda unita a valori e comportamenti etici esemplari.

Il candidato sarà selezionato sulla base di una lettera di presentazione che dovrà inviare all’Istituto Modartech, corredata dalla testimonianza scritta di una persona esterna che possa attestare la veridicità delle informazioni fornite. Le domande saranno valutate da una commissione composta da membri dell’Istituto Modartech e del Gruppo Morelli.

Fabio Sequi, originariamente assunto come magazziniere presso la “Mmmar” del Gruppo Morelli, ha dimostrato il suo talento e la sua passione per la moda, guadagnandosi il ruolo di modellista e realizzando abiti su misura per le sfilate. La sua vita è stata tragicamente interrotta il 6 agosto 2022 mentre cercava di salvare due bagnanti in difficoltà sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo. Nonostante gli sforzi coraggiosi di Fabio, è stato risucchiato dalle onde insieme ai due bagnanti.

“Fabio era un professionista straordinario, con un forte senso del dovere“, ricorda Monica Morelli, coordinatrice dello sviluppo prodotti della Mmmar del Gruppo Morelli. “Il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla crescita della nostra azienda, e oggi tutto il nostro team lo ricorda con profondo affetto e orgoglio”.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi, è possibile visitare il sito www.modartech.com nella sezione “Borse di Studio – Corsi Accademici” e inviare la candidatura entro il 15 aprile.

