Al Parco della Fonderia di Calci un pomeriggio dedicato allo sport senza barriere

Written by Redazione• 4:21 pm• Calci, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport, Sport

Sabato 10 ottobre torna “IM-PARA LO SPORT”: tavola rotonda e laboratori gratuiti per sperimentare bocce paralimpiche, ippica, judo, baskin e tandem

CALCI – Promuovere l’inclusione attraverso lo sport, offrendo occasioni di incontro e la possibilità di provare diverse discipline. È l’obiettivo della terza edizione di “IM-PARA LO SPORT – sport paralimpici e non”, in programma sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 18.30, al Parco della Fonderia.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Universa-Comunità Consapevoli, in collaborazione con le realtà del territorio e con il contributo del Comune di Calci. La partecipazione è libera e gratuita.

Il pomeriggio si aprirà alle 14 con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i referenti delle associazioni coinvolte. Il confronto, aperto alla cittadinanza, sarà dedicato allo sport per tutte le abilità e all’importanza dell’accessibilità.

Dalle 15.30 alle 18.30 il parco ospiterà laboratori e dimostrazioni pratiche. Sarà possibile sperimentare le bocce paralimpiche con UILDM Pisa, l’ippica con il Centro Ippico La Cartuja di Calci, il judo con Judo Champion Pisa, il baskin con i Warriors Baskin Lucca e il tandem con il progetto In-Tandem.

Per tutto il pomeriggio saranno presenti punti informativi curati dalle associazioni Universa e Cambio di Passo. Una merenda a offerta libera accompagnerà le attività, favorendo l’incontro e la socializzazione tra i partecipanti.

Last modified: Ottobre 6, 2026