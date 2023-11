Pisa – Como: settore Gradinata ok l’accesso per gli abbonati nelle prime sei file

Scritto da admin• 8:16 pm• Pisa SC

Il Pisa Sporting Club, preso atto delle decisioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo riunitasi questo pomeriggio presso l’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”, informa che per la gara Pisa-Como in programma domani (ore 14) saranno messi in vendita i biglietti relativi ai soli settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore, disponibili nei consueti canali di acquisto.

La suddetta Commissione ha dato parere favorevole all’accesso al settore di Gradinata ai soli possessori di abbonamento per tale settore, che potranno occupare i posti posizionati nelle prime 6 file partendo dal basso. Il settore interdetto al pubblico è stato comunque ben evidenziato con l’assoluto divieto di posizionarsi ove non consentito; si invitano inoltre le persone che saranno presenti all’Arena a rispettare tutte le indicazioni che saranno impartite dal personale di servizio. L’ingresso al settore di Gradinata sarà possibile tramite gli accessi posizionati in via Rindi (Lato Curva Nord).

La Società Pisa Sporting Club, ringraziando tutte le componenti della Commissione per l’impegno profuso, si scusa con i propri sostenitori per questi disagi che tutti ci auguriamo possano essere il più possibile limitati e si augura di poter al più presto tornare alla normalità e ad un’Arena accogliente e colma di tifo e passione

Last modified: Novembre 3, 2023