L’omaggio ai 50 anni in musica di Antonello Salis che chiude la seconda edizione di Flux

CASCINA – Sarà un live per celebrare i 50 anni in musica di Antonello Salis a concludere la2/a edizione di “FLUX – Flussi di musica creativa”,la rassegna dedicata alle correnti più sperimentali del jazz a cura di Toscana Produzione Musica – centro presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa.

L’iconico pianista e fisarmonicista, tra gli artisti più influenti della scena nazionale e internazionale, sabato 4 novembre ore 21.45 salirà sul palco de “La città del teatro” di Cascina (Via Tosco Romagnola, 656) con Me’ta Quartet Reloaded: un incontro storico riattualizzato appositamente dal Centro di Produzione Insulae Lab dopo 20 anni di assenza dalle scene che annovera in formazione i due musicisti di origine sarde Riccardo Lai al contrabbasso e Sandro Satta al sax, compagni di musica e di vita, eFabrizio Sferra alla batteria, uno dei più creativi artisti italiani. “FLUX” è realizzata grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa, in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana Onlus (info e ingressi: www.toscanaproduzionemusica.it).

Il compito di anticipare il concerto sarà affidato alle 21a Cristiano Calcagnile alla batteria, percussioni e composizioni, Giorgio Pacorig al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso con il progetto Anokhi-3. Da una profonda passione per il piano trio Calcagnile, dopo la lunga esperienza con il trio Chant, con il quale ha pubblicato 2 dischi (CHANT – Caligola records 2001 e “Ma io ch’in questa lingua” – AUAND 2010), definisce un nuovo percorso espressivo legato al rapporto tra scrittura e improvvisazione. Anokhi-3 riprende così il cammino con Pacorig ed Evangelista, proiettando lo sguardo su un “nuovo” e personale senso della forma e del linguaggio.

Riconosciuto dal Ministero della Cultura per il 2022-2024 e sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base in asse con La Città del Teatro di Cascina per promuovere una visione artistica aperta mantenendo quale elemento fondamentale il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti.

www.toscanaproduzionemusica.it

Ingresso € 12,00 intero € 10 ridotto (studenti, under 25, soci Exwide)

Prevendite su Ticketone

