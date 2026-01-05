Pisa – Como affidata Luca Pairetto di Nichelino

Written by admin• 1:33 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 41enne Luca Pairetto della Sezione di Nichelino, a dirigere la sfida tra Pisa e Como martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15 alla Cetilar Arena, coadiuvato dai segnalinee Pietro Dei Giudici della Sezione di Latina Verona e Stefano Galimberti della Sezione di Seregno, con Andrea Zanotti della Sezione di Rimini in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Davide Ghersini della Sezione di Genova, assistito da Gianluca Aureliano della Sezione di Bologna.

di Giovanni Manenti

Arbitro internazionale dal 2022, Pairetto ha già al suo attivo 106 direzioni nel Torneo Cadetto e 139 nella Massima Serie, dove ha esordito a fine settembre 2013 in Livorno-Cagliari conclusa sul risultato di 1-1, nel mentre sono quattro le gare arbitrate dal fischietto piemontese nel corrente Campionato di Serie A, vale a dire Cagliari-Sassuolo (1-2), Verona-Parma (1-2), Sassuolo-Fiorentina /3-1) e Lazio-Cremonese 0-0.

Altalenante la sua esperienza con i nerazzurri, visto che, dopo aver esordito nel Campionato di Serie C 2011-’12 in Viareggio-Pisa 2-0, Pairetto incontra nuovamente i nerazzurri a distanza di 10 anni, dirigendo nel Torneo Cadetto 2021-’22 le sfide Pisa-Monza del 21 settembre 2021, vinta 2-1 (reti di Sibilli e Lucca) e Lecce-Pisa 2-0 del 25 aprile 2022 alla 36esima giornata, decisiva per la Promozione diretta in A dei salentini.

Le due ultime occasioni in cui il fischietto piemontese ha arbitrato il Pisa si riferiscono all’ottava giornata del Torneo di Serie B 2022-’23, ovvero Pisa-Parma dell’8 ottobre 2022 conclusa sul risultato di parità a reti bianche e quindi alla più recente Pisa-Sampdoria 3-0 (reti di Lind, Tramoni ed Angori) del 9 novembre 2024 e valevole per la 13esima giornata dello scorso Campionato, così che il bilancio complessivo parla di 2 vittorie, altrettante sconfitte ed un pari..

Designazioni 19esima giornata Serie A 2025-’26:

Pisa – Como – Luca Pairetto della Sezione di Nichelino

Lecce – Roma – Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Sassuolo – Juventus – Luca Zufferli della Sezione di Udine

Bologna – Atalanta – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Napoli – Verona – Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Lazio – Fiorentina – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Parma – Inter – Andrea Colombo della Sezione di Como

Torino – Udinese – Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Cremonese – Cagliari – Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo

Milan – Genoa – Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia

