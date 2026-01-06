Pisa – Como 0-3 I lariani espugnano la Cetilar Arena

Written by admin• 2:15 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Como espugna (3-0) la Cetilar Arena e si lancia sempre più in zona Chaampions. Il Pisa regge solo un tempo e nella ripresa crolla sotto i colpi dei lariani che passano con Perrone, raddoppiano su un contropiede da manuale con Douvikas. Nzola ha avuto la possibilità di accorciare le distanze su rigore all’83’ ma si è fatto ipnotizzare da Butez. Nel recupero i lariani fissano il risultato sul 3-0 con un penalty conquistato e trasformato dallo stesso Douvikas. Una gara che ha confermato le difficoltà in zona gol dei nerazzurri che nella prima frazione hanno avuto alcune buone occasioni con Tramoni e Nzola che però non hanno saputo capitalizzare.

di Antonio Tognoli (Foto Roberto Cappello)

QUI PISA. Gilardino non potrà disporre di Akinsamiro sempre impegnato in Coppa d’Africa. Alla lista degli assenti si aggiunge purtroppo anche Meister colpito dall’influenza oltre ad Albiol, Lusuardi, Vural, Cuadrado e al lungodegente Stengs. Davanti a Semper ci sono Caracciolo con Canestrelli e la novità del giovane classe 2005 Francesco Coppola in una difesa molto corta con Bonfanti che parte dalla panchina e non in perfette condizioni. Le fasce laterali saranno affidate a Tourè e Angori, mentre sulla linea mediana Marin ha la meglio su Hojholt accanto ad Aebischer e Piccinini in un centrocampo di interdizione. In attacco Nzola torna dal 1′ al fianco di Tramoni, che questa volta vince il ballottaggio con Moreo.

QUI COMO. Cesc Fabregas si affida al 4-2-3-1. Non ci saranno oltre a Diao e Morata anche Addai, fermi ai box per infortunio. In difesa Smolcic viene preferito a Van Der Brempt in odore di cessione richiesto dall’Ajax. Ramon, Kempf, e Valle completano il paccchetto arretrato dei lariani. Da Cunha e Perrone sono schierati a protezione della difesa. Kuhn alla fine è preferito a destra all’ex Torino Vojvoda insieme a Nico Paz e Rodriguez è confermato sulla corsia mancina. Douvikas è l’unico riferimento offensivo.

IL PRIMO TEMPO. Prima del match momenti di spettacolo con un balletto di danza. Grande atmosfera all’interno dello stadio pisano. Pisa e Como tornano a sfidarsi in serie A dopo 37 anni: l’ultimo volta accadde nel maggio del 1989. Oltre diecimila sugli spalti della Cetilar Arena, di cui oltre settecento provenienti da Como. Giornata piovosa e umida, terreno in perfette condizioni. Arbitra Pairetto di Nichelino. Pisa in nerazzurro, Como in tenuta bianca con bordi azzurri. “Non ti arrendere mai, lotta e vinci per noi“, questo il messaggio del tifo caldo nerazzurro della Curva Nord Maurizio Alberti, nell’imminente avvio di match. Pochi istanti e il Como si fa pericoloso. Rodriguez salta Tourè e mette in mezzo, laddove Caracciolo devia fortuitamente in corner. Dalla bandierina schema dei lariani che liberano il sinistro di Nico Paz, Semper è attento e respinge con i pugni. La risposta del Pisa è in un’azione isolata di Nzola che salta due avversari, ma pretende un pò troppo e viene fermato. Gara molto vivace. I nerazzurri reclamano un fallo di mano in area lariana, ma Pairetto lascia correre. Tourè cerca di essere propositivo a destra, Marin lo pesca ma il controllo del tedesco è errato e la palla termina la sua corsa sul fondo. Quando viene in avanti il Como dimostra la sua pericolosità. Rodriguez prova la conclusione dai sedici metri, ma il suo tiro viene murato dalla difesa nerazzurra. Al 10′ break di Piccinini che dalla destra lascia partire un traversone su cui però Tramoni non riesce ad intervenire e Butez può intervenire bloccando la sfera. Gran recupero di Marin sulla tre quarti che favorisce l’imbucata verticale per Tramoni che serve Nzola a sinistra ma l’azione sfuma. Poco dopo il Pisa è ancora bravo su un recupero palla, con la sfera che termina ancora sui piedi di Nzola, il suo sinistro è però ribattuto dalla difesa lariana. Scontro in mezzo al campo tra Kempf e Piccinini, ha la peggio il centrocampista nerazzurro. C’è bisogno dell’ingresso in campo dei sanitari, ma poco dopo il numero 36 del Pisa riprende regolarmente il suo posto. Il Pisa però è ben messo in campo. Tramoni recupera un buon pallone a centrocampo si invola verso l’area e lascia partire un destro piazzato, palla però che termina di poco a lato. Peccato. Prima Aebischer e poi Da Cunha finiscono sul taccuino di Pairetto. Fase di gara con il gioco molto spezzettato tra il 23′ e il 29′. Poco dopo la mezzora ancora Como pericoloso con Da Cunha che imbecca Nico Paz che nel frattempo si era spostato a destra, il quale si accentra e con il mancino chiama ancora Semper alla respinta con i pugni. Kuhn è autore poco dopo di uno spunto interessante a destra, ma il suo cross è troppo forte e teso e termina dalla parte opposta. Buon momento per il Como che spreca una ripartenza interessante con Nico Paz e Rodriguez che non chiudono per fortuna il triangolo. Nzola ha ancora a disposizione una buona occasione al 37′ l’attaccante angolano appena dentro l’area si porta la palla sul sinistro, ma il suo tiro si perde sul fondo. Da una bella palla recuperata a centrocampo Tramoni va via sull’out sinistro e Ramon costretto al fallo si becca il giallo che assomiglia più ad un arancione visto la pericolosità dell’azione con Nzola che era pronto a ricevere in mezzo il cross del compagno con la difesa lariana sguarnita. Sono due i minuti di recupero della prima frazione. C’è tempo per una punizione per i lariani e un colpo di testa di Kempf terminata a lato. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio all’intervallo nei due schieramenti. Si riparte con i medesimi ventidue giocatori che hanno iniziato il match tra Pisa e Como. Subito un occasione per il Pisa con Tramoni che entra in area da destra lascia partire un diagonale, respinto da Butez. Angori recupera palla a centro area, ma con il destro alza la sopra la traversa. Peccato era una buona occasione con la difesa lariana un pò sguarnita. Ancora Pisa in avanti. Angori recupera una gran palla sull’out sinistro: la appoggia per Tramoni che nel corridoio trova Piccinini il cui sinistro angolato trova ancora la deviazione di Butez con il corpo in angolo. Gara vivace anche in questo avvio di ripresa: la risposta del Como non si fa attendere con Rodriguez libera Alex Valle, ma il suo tiro-cross è deviato da Semper in angolo. Dalla bandierina Da Cunha pesca Ramon che di testa impegna Semper. Buon momento per il Como. Nico Paz prima imbecca Rodriguez che cicca malamente la conclusione poi ci prova con il destro ma Semper ancora si allunga e devia in corner. Pisa in sofferenza in questa fase del match. Il Como spinge al massimo alla ricerca del vantaggio, ma rischia nell’azione di rimessa del Pisa con Tramoni che conquista palla serve Piccinini il cui tiro viene però ribattuto. Gilardino chiama i primi due cambi al 63′: fuori Marin e Tramoni, dentro Leris e Moreo. Fabregas risponde richiamando Smolcic e Da Cunha ed inserendo Vojvoda e Caqueret. E al 68′ il Como passa: il nuovo entrato Caqueret imbecca Perrone che dal limite con una rasoiata potente e precisa non lascia scampo a Semper: 0-1. Lariani in vantaggio. Pisa un pò disattento in difesa nell’occasione del gol del lariani. I nerazzurri provano a reagire. Moreo conquista una bella palla alla bandierina del corner entra in area da sinistra mette in mezzo per il sinistro di Angori, bloccato in due tempi da Butez. Poco prima Coppola era stato molto bravo a fermare Rodriguez lanciato a rete. Con il Pisa all’attacco il Como in contropiede trova il raddoppio. Rodriguez da sinistra pesca Douvikas che tutto solo entra in area e batte Semper: 2-0. Un azione magistrale che ha trovato scoperta la retroguardia nerazzurra. Gilardino gioca le ultime due carte: dentro Lorran ed Esteves, fuori Aebischer e Piccinini. Nel frattempo Nico Paz calcia alta sopra la traversa dai sedici metri. Il Pisa però ci crede e da un azione insistita Leris entra in area di rigore e viene messo giù da Caqueret. Pairetto assegna il calcio di rigore ai nerazzurri. Tante le proteste dei giocatori del Como. Dopo il consulto con il VAR l’arbitro conferma il penalty. Si incarica della battuta (83′) Mbala Nzola che calcia male, Butez si tuffa sulla sua destra ed e respinge il tiro del numero 18 nerazzurro. Si rimane sul 2-0 per il Como al minuto 84′. Gilardino opera al minuto 85′ l’ultimo cambio: fuori Caracciolo e dentro Hojholt. Nel Como Fabregas richiama Rodriguez e Nico Paz dando spazio a Posch e Sergi Roberto. Sono cinque i minuti di recupero assegnati da Pairetto. Il rigore fallito da Nzola non ha permesso ai nerazzurri di rimettersi in gara. Al 94′ Coppola commette fallo su Douvikas. Rigore solare che al 95′ il numero undici trasforma spiazzando Semper: finisce 3-0 per i lariani.

PISA – COMO 0-3

PISA (3-5-2): 1 Semper; 26 Coppola, 4 Caracciolo (85′ 8 Hojholt), 5 Canestrelli; 15 Tourè, 6 Marin (63′ 7 Leris), 20 Aebischer (77′ 19 Esteves), 36 Piccinini (77′ 99 Lorran), 3 Angori; 10 Tramoni (63′ 32 Moreo), 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 16 Buffon, 33 Calabresi, 42 Bottazzi, 44 Denoon, 76 Mbambi, 94 Bonfanti. All. Alberto Gilardino

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolcic (63′ 31 Vojvoda), 14 Ramon, 2 Kempf, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha (63′ 6 Caqueret); 19 Kuhn (78′ 20 Baturina), 10 Nico Paz (87′ 8 Roberto), 17 Rodriguez (87′ 27 Posch); 11 Douvikas. A disp. 22 Vigorito, 44 Cavlina, 4 Dossena, 18 Moreno, 34 Carlos, 55 La Borgne, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri. All. Cesc Fabregas.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino (Ass. Dei Giudici-Galimberti). Quarto uomo: Zanotti. VAR Ghersini. AVAR Aureliano.

RETI: 68′ Perrone (C), 76′ e 95′ rig. Douvikas (C)

NOTE. Ammoniti Aebischer (P), Da Cunha (C), Ramon (C). Angoli 1-5. Rec pt 2′; st 5′.

