Cesc Fabregas: “Brava la squadra nel vincere, non guardo la classifica”

PISA – Il tecnico del Como Cesc Fabregas analizza la vittoria del Como alla Cetilar Arena, la terza consecutiva in campionato.

“Non parlo della posizione in classifica, mi interessa che la squadra continua a crescere e trova la maturità e la soluzione per portare a casa i tre punti. Il Pisa nel primo tempo ha speso tanto, noi nella ripresa abbiamo modificato il tipo di gioco. Coppola che ha fatto una grande partita è andato in difficoltà e noi siamo venuti fuori”.

“Dobbiamo migliorare anche oggi abbiamo concesso al Pisa di rientrare in partita così come con l’Udinese avevamo concesso il gol a Zaniolo che poi il Var ha annullato. Dobbiamo stare più attenti anche se sono contento dei miei ragazzi. Il Pisa è una squadra che ti mette in difficoltà non è facile giocarci. Il Pisa è una buona squadra e tutte le squadre la soffrono quando vengono qui”.

