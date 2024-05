Free spin, significato ed etimologia della parola

Scritto da admin• 9:12 am• Pisa, Attualità

PISA – Nel vasto mondo dei casinò online e delle slot machine, il termine “free spin” è diventato familiare a milioni di giocatori in tutto il mondo. Per comprendere completamente il significato di “free spin”, è utile analizzare le sue componenti linguistiche.

“Free” è un termine inglese che significa “gratuito” o “senza costi”, mentre “spin” può essere tradotto come “girare” o “ruotare”. Quindi, letteralmente, “free spin” si traduce in “giri gratis”. L’uso del termine “spin” nel contesto del gioco risale alla rotazione dei rulli delle slot machine. Ogni volta che il giocatore aziona la leva o preme il pulsante, i rulli della slot machine iniziano a girare, producendo una combinazione casuale di simboli. Da qui deriva il termine “spin”, che si riferisce proprio a questa azione di rotazione dei rulli.

I free spin sono tra i bonus più apprezzati dagli appassionati dei giochi online perché permettono di giocare o di provare nuovi giochi senza dover anticipare alcun importo. Ormai, quasi ogni casinò mette a disposizione numerosi bonus per attrarre i clienti sulla propria piattaforma e anche le aziende di gioco, analizzando i dati, hanno compreso l’importanza di avere un’offerta competitiva anche sotto questo punto di vista.

I free spin senza deposito

Nel panorama dei casinò online, autorizzati e controllati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente regolatore dei giochi in Italia e non solo, i bonus casino senza deposito immediato sono diventati una caratteristica centrale che attirano giocatori di qualunque tipo. Sono delle offerte di benvenuto messe a disposizione principalmente ai neo iscritti che danno la possibilità di usufruire di incentivi, senza la necessità di effettuare un deposito minimo sul proprio portafoglio di gioco.

Queste agevolazioni, offerte solo dai migliori casinò online, forniscono ai giocatori nuovi ed a quelli più esperti un ottimo modo per esplorare i giochi da casinò con soldi extra con cui giocare. Il 2024 ha visto un’impennata di queste promozioni, rendendole sempre più importanti all’interno dell’offerta degli operatori di gioco online. Dunque possiamo affermare quasi con certezza, che questa tipologia di incentivo sia la miglior arma commerciale che le piattaforme di gioco hanno a disposizione.

Il più importante tra tutti i bonus, come già anticipato, è costituito dai free spin. Offrire questo tipo di promozione, molto spesso, può fare la differenza per gli operatori di gioco che tramite essi hanno l’opportunità di far provare i propri prodotti ai giocatori. Allo stesso tempo, per gli utenti scovare l’offerta di free spin senza deposito immediato consultabile su un sito di comparazione iGaming è molto semplice e potrebbe consentire ai giocatori di usufruire di questo particolare bonus e tentare la fortuna nei titoli più noti nel panorama dei giochi online.

Tuttavia c’è da dire che in alcuni casi, le piattaforme online destinano questo tipo di incentivo esclusivamente ai nuovi clienti, ma non è raro che vengano messi a disposizione dei clienti più affezionati per premiarli.

Gli altri bonus

Tra le promozioni più frequenti nei siti di gioco online c’è il cosiddetto ‘Bonus di Benvenuto’, per cui basta la sola registrazione di un account al sito di riferimento. Il Bonus sul Primo Deposito è un altro incentivo molto comune che, molto spesso, significa un raddoppio dei fondi immessi sul proprio conto di gioco. Anche il metodo di deposito potrebbe essere un fattore per accedere ad un bonus: molti operatori, grazie a svariate partnership, possono offrire dei premi a coloro che depositano attraverso carte di credito o sistemi di pagamento con portafoglio digitale come PayPal. Una tipologia di promozione dei casinò online molto amata da alcuni giocatori esperti è quella conosciuta come bonus cashback. Si tratta di un rimborso sulle perdite, di percentuale variabile a seconda dell’operatore (si va di solito dal 20% al 100% delle perdite nette rimborsate). Infine, spesso capita che in occasione di festività nazionali (chissà che prima o poi non vengano prese in considerazione anche festività locali come il nostro Capodanno Pisano) e ricorrenze gli operatori mettano a punto delle offerte ad hoc per un tempo limitato.

