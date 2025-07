Pisa celebra il tradizionale Sposalizio del Mare: un legame millenario tra la città e il suo mare

Written by admin• 8:18 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Come avviene ormai ogni anno dal 2008, si è rinnovata la suggestiva cerimonia dello Sposalizio del Mare, organizzata dalla Compagnia dello StilePisano, in collaborazione con la Compagnia di Calci, l’Associazione degli Amici di Pisa e, da quest’anno, anche con l’Associazione Il Calamo, a cui va un sentito ringraziamento per il contributo.

Secondo gli studi dello storico pisano Emilio Tolaini, la cerimonia ha radici medievali e veniva celebrata ogni 6 luglio dopo la Processione del Sangue di San Pietro, per rendere omaggio alle glorie marinare della Repubblica di Pisa.

La tradizione prevedeva che una “barca tutta ornata d’oro, accompagnata da cento galee” solcasse l’Arno verso il mare, trasportando Madonna Pisa, una giovane vestita “come gran reìna”, simbolo della città. Alla presenza delle più alte autorità civili e religiose, la giovane gettava in acqua un anello come segno del legame indissolubile tra Pisa e il mare, in un rituale che rievoca la Desponsatio Maris, celebrata anche in altre città marinare.

Anche quest’anno, un battello è partito dallo Scalo Roncioni per compiere questo percorso simbolico lungo l’Arno. All’arrivo, in prossimità del mare, una bambina ha rinnovato il gesto del lancio dell’anello, realizzato appositamente per l’occasione, in un momento semplice ma ricco di significato.

Durante il viaggio fluviale sono stati raccontati i segreti e le storie dei palazzi che si affacciano sui lungarni, i porti fluviali e il profondo legame tra Pisa e le sue vie d’acqua. Un’occasione preziosa per riflettere sulla storia e sul significato dello Sposalizio col Mare, e sull’importanza di custodirne la memoria.

A rendere ancora più ricco l’evento, la partecipazione della Compagnia dei Balestrieri di Porta San Marco, che ha rievocato le imprese degli eroici balestrieri della Repubblica.

Il 6 luglio, sottolineano gli organizzatori, resta la vera data storica della festa che celebra il rapporto viscerale tra Pisa e il mare. Un legame che affonda le radici nel passato e che la città, con orgoglio e passione, continua a onorare ogni anno.

Last modified: Luglio 9, 2025