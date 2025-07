Fratelli d’Italia: “Ordinanza sugli alcolici inutile. Serve una vera strategia per la sicurezza a Pontedera”

Written by admin• 8:23 am• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Bagnoli e Daniela Luperini (FdI).

“La nuova ordinanza del sindaco, che vieta la vendita di alcolici in contenitori di vetro e metallo in alcune zone del centro, si rivela un provvedimento inefficace. L’ennesimo intervento spot per coprire l’assenza di una strategia organica sulla sicurezza.”

È quanto dichiarano Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, e Daniela Luperini, presidente del circolo FdI di Pontedera.

“Quanto accaduto nella notte in via Mameli – con auto danneggiate e vetri sparsi ovunque a causa dell’abuso di alcol – dimostra che un problema esiste, ma restringere la vendita di bevande solo in una piccola area del centro penalizza soltanto i commercianti, senza affrontare realmente la questione. Chi vuole comportarsi in modo incivile può acquistare alcolici altrove e portarli dentro la zona vietata. È un provvedimento che dà solo l’illusione di sicurezza.”

“Ci saremmo aspettati interventi ben diversi: un serio piano di rigenerazione urbana che partisse dal recupero degli edifici abbandonati e fonte di degrado, come l’ex Enel o l’ex Consorzio Agrario; controlli stringenti sugli affitti, in particolare nei quartieri più critici come la Stazione o i Villaggi, dove spesso abitano numeri indefiniti di persone, anche irregolari; e soprattutto – aggiungono – un confronto concreto con il Governo per chiedere più forze dell’ordine.”

“Invece – proseguono – ci troviamo di fronte a una misura che sembra più un tentativo di scaricare la responsabilità che una reale risposta ai problemi della città. Nessuna visione d’insieme, nessuna prospettiva di lungo periodo, nessuna politica seria di integrazione o riqualificazione. Il vuoto assoluto.”

“D’altronde – concludono Bagnoli e Luperini – da un’amministrazione che arriva a difendere persino gli spacciatori in consiglio comunale, cosa possiamo aspettarci? Intanto, sono i cittadini a pagare ogni giorno sulla propria pelle il prezzo di questa incapacità.”

