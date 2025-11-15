Pisa – Carrarese 1-0. Il brasiliano Lorran decide l’amichevole a porte chiuse alla Cetilar Arena

Written by Antonio Tognoli• 12:48 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa ne approfitta per testare le sue condizioni con la sgambata amichevole alla Cetilar Arena (a porte chiuse) contro la Carrarese di mister Antonio Calabro che milita in serie B e si sta comportando discretamente sin qui nel campionato cadetto. A decidere il test match amichevole il brasiliano Lorran, che ad inizio ripresa ha deviato alle spalle di Garofani un corner ben calciato da Matteo Tramoni. Per il resto si è assistito ad una gara giocata a buon ritmo dai nerazzurri contro una buona Carrarese.

LE SQUADRE IN CAMPO. Non ci sono gli infortunati Cuadrado e Akinsanmiro. Quasi sicuramente salteranno le gare con Sassuolo e Inter, oltre agli infortunati di lungo corso Esteves, Stengs e Lusuardi e quelli impegnati con le rispettive nazionali per amichevoli o qualificazioni ai prossimi europei (Vural, Marin, Nzola, Aebischer e Buffon). Mister Alberto Gilardino lascia a riposo Semper, Caracciolo e Meister e schiera dal 1′ contro gli apuani il brasiliano Lorran accanto a Moreo e Tramoni. Davanti a Scuffet ci sono Denoon, Albiol e Bonfanti. Sugli esterni spazio a Leris e Angori. Sulla linea mediana Hojholt e Piccinini che si giocheranno una maglia da titolare lunedì prossimo contro il Sassuolo. Davanti in avvio, Moreo sembra un passo avanti rispetto a Lorran e Tramoni, che agiscono più da lontano. La Carrarese di mister Antonio Calabro, al decimo posto a quota 15 punti nell’attuale campionato di serie B, schiera un 3-5-2. Davanti a Fiorillo ci sono Ilanes, Salamon e Oliana. Centrocampo formato da Melegoni, Parlanti, Bozhanaj in mezzo con Bouh e Belloni sulle fasce. In attacco Distefano e l’ex nerazzurro del passato recente come Ernesto Torregrossa.

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa sin dai primi minuti impone il proprio gioco. Il brasiliano Lorran, schierato in attacco da mister Gilardino, serve dalla bandierina la prima occasione della gara per il movimento sul primo palo di Moreo che anticipa Ilanes, ma alza troppo sopra la traversa. Il Pisa è protagonista di ottime, trame la squadra di Gilardino, fa girare bene la sfera. Bello scambio (7′) Hojholt-Tramoni che serve in verticale tra le linee Moreo, ma il suo destro dentro l’area viene deviato in angolo da Fiorillo. Poco dopo ci prova anche Hojholt dai venti metri, l’estremo difensore della Carrarese respinge con i pugni. Il primo tiro della Carrarese arriva al minuto 11, con un destro dai sedici metri di Bozhanaj, palla a lato del palo alla destra di Scuffet. Bella azione al quarto d’ora dei nerazzurri, con apertura di Tramoni a sinistra per Angori, il cui cross pesca in area Leris, che di testa fa da sponda per Moreo che tenta la giocata con il tacco, senza esito, palla bloccata a terra da Fiorillo. Ci prova anche Tramoni dai ventidue metri, Fiorillo para ancora in due tempi. Il Pisa insiste, Piccinini dirige il centrocampo con buona autorità e va vicino anche alla segnatura in due circostanze: nella prima decisivo il salvataggio di Ilanes nei pressi della linea di porta, nella seconda servito da Lorran con una bella ripartenza, costringe Fiorillo alla deviazione in corner sopra la traversa. La prima frazione si chiude però sullo 0-0. In campo però si sono viste buone trame e un Pisa che si conferma in crescita in tutti i suoi elementi.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa il Pisa effettua due cambi: Nicolas Andrade rileva Scuffet tra i pali e Tourè entra al posto di Leris. Anche la Carrarese cambia molto: Garofani subentra a Fiorillo, mentre l’ex Torregrossa viene rilevato da Sekulov. La prima conclusione della ripresa è un sinistro dal limite di Lorran che chiama Garofani alla deviazione in corner. Dalla bandierina va Tramoni, palla tagliata in mezzo deviata di testa da Lorran che anticipa tutti e mette alle spalle (4′) di Garofani che questa volta nulla può. Tra il 10′ e il 12′ due episodi da moviola su due interventi, uno su Moreo in area carrarina e uno su Sekulov in area nerazurra. Ma a provarci in maniera più pericolosa è la Carrarese che chiama Nicolas Andrade alla respinta su conclusione di sinistro da parte di Distefano. Sulla ribattuta del portiere brasiliano del Pisa ci prova Cicconi con la palla che viene bloccata da Nicolas, che poco dopo è salvato dal montante alla sua destra (15′) su destro dal limite di Melegoni. E’ un buon momento per la Carrarese, che si rende ancora pericolosa in contropiede con Bozhanaj che supera Albiol ma mette a fil di palo e poco dopo Cicconi impegna ancora Nicolas, costretto alla deviazione in corner. Girandola di cambi al minuto 72 per entrambe le squadre. Nel Pisa spazio ai giovani Bettazzi, Mbambi e Maucci, nella Carrarese entrano Schiavi, e gli altri due ex nerazzurri Zuelli e Arena. Nel frattempo si fa notare per la sua progressione Tourè che fornisce da destra a Lorran un discreto traversone da destra che però l’attaccante ex Flamengo non sfrutta al meglio: palla lontano dallo specchio. Prima del triplice fischio finale c’è spazio per l’ultimo cambio con il giovane Tosi classe 2008, che rileva proprio Lorran.

PISA – CARRARESE 1-0

PISA (3-4-1-2): Scuffet (46′ Nicolas Andrade), Denoon (72′ Calabresi), Albiol (72′ Coppola) Bonfanti (72′ Canestrelli); Leris (46′ Tourè), Hojholt, Piccinini, Angori (72′ Mbambi); Tramoni (72′ Maucci) Lorran (87′ Tosi); Moreo (72′ Bettazzi). A disp. Vukovic, Battistella, Casarosa. All. Alberto Gilardino.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo (46′ Garofani); Ilanes (46′ Calabrese), Salamon, Oliana (72′ Zanon); Bouah (72′ Arena), Melegoni, Parlanti (72′ Schiavi), Bozhanaj (72′ Zuelli), Belloni (46′ Cicconi); Distefano (72′ Accornero), Torregrossa (46′ Sekulov). A disp. Bleve, Finotto. All. Antonio Calabro

ARBITRO: Simone Galipò della sezione di Firenze (Ass. Ricci-Giuggioli)

RETI: 49′ Lorran (P)

NOTE: Giornata nuvolosa, terreno in perfette condizioni. Ammoniti nessuno. Angoli 7-4. Rec pt 0′; st 1′.

