Pisa celebra la salute: grande partecipazione alla quarta edizione della Giornata della Prevenzione alla Leopolda

Pisa — Quarta edizione da record per la Giornata della Prevenzione e Salute che ha animato, sabato 15 novembre, la Stazione Leopolda di Pisa, trasformandola in un vero polo dedicato alla cura e all’informazione sanitaria. L’iniziativa, organizzata da Unikey Corporation, azienda pisana specializzata in marketing e progettazione di eventi, torna in città dopo aver proposto con successo edizioni analoghe anche a Lucca e La Spezia. Un appuntamento ormai consolidato, diventato un riferimento per la sensibilizzazione alla prevenzione sul territorio.

di Benedetta Rubini

La giornata si è aperta alle 10 con il taglio del nastro da parte dell’assessora alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, che ha sottolineato l’importanza di diffondere una cultura della prevenzione accessibile a tutti: “È fondamentale promuovere stili di vita corretti e offrire ai cittadini strumenti concreti per tutelare la propria salute”.

Dalle 10 alle 19, con ingresso libero, la Leopolda ha ospitato un grande ventaglio di screening e consulenze gratuite: test per l’epatite C, valutazioni osteopatiche e podologiche, esami dell’udito, misurazione della vista, ecografie alla tiroide, bioimpedenziometria, screening per il melanoma, visite senologiche, controlli cardiologici e consulenze nutrizionali, psicologiche e logopedistiche. Disponibili anche medici di base, specialisti in andrologia, otorinolaringoiatria e professionisti dedicati alle apnee notturne.

Accanto alle visite, un ricco programma di incontri scientifici ha approfondito temi come la prevenzione stagionale, i benefici dell’equilibrio cellulare, la salute femminile, l’osteoporosi e il ruolo del microbiota nell’organismo. Spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla Sindrome da Scuotimento del Bambino (SBS), promossa in collaborazione con ANPAS Toscana. Durante l’evento è stato inoltre proiettato il trailer del film “Discesa Libera”, dedicato all’Alzheimer.

“Il nostro obiettivo è portare la prevenzione vicino alle persone, in maniera semplice e gratuita”, ha spiegato Irene Macchi di Unikey Corporation. “La prevenzione tutela la salute dei cittadini e riduce i costi del sistema sanitario”. L’ampia partecipazione conferma l’efficacia di un progetto che unisce istituzioni, professionisti e comunità in un impegno condiviso per il benessere collettivo.

